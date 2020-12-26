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Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine Cihat Süvarioğlu hayat veriyor

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine Cihat Süvarioğlu hayat veriyor haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 26-12-2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:21
Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine Cihat Süvarioğlu hayat veriyor
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Köprü Fim’in yapımcılığını üstlendiği dizide Ramazan karakteri herkes tarafından sevilen birisidir. Doğallığı ile kalpleri kazanan Ramazan hayallerinin peşinden gitmektedir. Hayallerinin ardından giderken bakalım kime âşık olacak.

Gönül Dağı Ramazan Gerçek Hayatta Kimdir?

Gönül Dağı dizisine Ramazan karakterine hayat veren oyuncumuzun gerçek adı Cihat Süvarioğlu’dur. Blacklist Cast Ajansının bünyesinde çalışmaktadır. Oyuncumuz en son Blu TV’de Yarım Kalan Aşklar dizisinde yer almıştır.

1990 doğumlu olan oyuncumuz Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kanal D de yayınlanmış olan Yüzleşme dizisinde de yer almıştı.

Cihat Süvarioğlu’nun Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Ramazan) – 2020
  • Yarım Kalan Aşklar (Mehmet) – 2020
  • Kronoloji (Faruk) – 2019
  • Yüzleşme – 2019
  • Bartu Ben – 2018
  • The Protector (Yasin) – 2018
  • Kelebekler – 2018
  • Ölene Kadar (Osman) – 2017
  • Görümce – 2016
  • Diğer Yarım (İsmet) – 2014


Son Güncelleme: 26.12.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziGönül Dağı
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