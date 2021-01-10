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“Gönül Dağı” dizisinde ki merak edilen türkü hangisi? Efkâr türküsü sözleri

TRT 1’ in sevilen dizisi ‘Gönül Dağı’ son bölümde adını duymadığımız bir türkü ile karşımıza çıktı. Türkünün izleyiciler tarafından çok sevilmesi ile türkünün kimin seslendirdiğini ve ismini bulmak için aramaya koyuldular. Peki son bölümde çalan türkünün adı nedir?

10 Ocak 2021 Pazar 15:13
“Gönül Dağı” dizisinde ki merak edilen türkü hangisi? Efkâr türküsü sözleri
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17 Ekim 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi gün geçtikçe başarılı bir dizi olmaya devam ediyor. Son bölümde ise çalan türkü ile herkesin beğenisi toplayan bu türkü merak konusu oldu.

Cengiz Özkan tarafından seslendirilen türkünün düzenlenmesinde Engin Arslan ve Sunay Özgür üstlenmiştir.  

Dizinin başrollerin de ünlü oyuncuların bulunması ile dizinin daha çok izlenmesine sebep olan Berk Atan ve Gülsim Ali diziyi izleyenler tarafından oldukça beğeniliyor.

Dizide çalan ‘Efkâr’ isimli türkünün sözleri

Bilir misin hâlim nedir sultanım

Aklım yok başımda kalmışım yarım

Divane gezerim bu benim kârım

Ben aşka âşığım canım cananım

 

Gün geçtikçe artar ateşim nârım

Yandıkça yanarım tüter dumanım

Kârım efkârım zarım efkârım

Varım efkârım ah yârim efkârım…

Geleceksin diye gönlüm aralı

Hangi güzel gelse olmam oralı

Yüce sarp dağların nazlı maralı

Bir selâm göndersen gitmem yaralı

 

Umurumda değil dünyanın malı

Gönlümün sultanı sevdanın adı

Kârım efkârım zarım efkârım

Varım efkârım yârim efkârım

 




Son Güncelleme: 10.01.2021 15:13
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıCengiz özkanEfkar Türküsü
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