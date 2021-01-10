“Gönül Dağı” dizisinde ki merak edilen türkü hangisi? Efkâr türküsü sözleri

17 Ekim 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi gün geçtikçe başarılı bir dizi olmaya devam ediyor. Son bölümde ise çalan türkü ile herkesin beğenisi toplayan bu türkü merak konusu oldu.
Cengiz Özkan tarafından seslendirilen türkünün düzenlenmesinde Engin Arslan ve Sunay Özgür üstlenmiştir.
Dizinin başrollerin de ünlü oyuncuların bulunması ile dizinin daha çok izlenmesine sebep olan Berk Atan ve Gülsim Ali diziyi izleyenler tarafından oldukça beğeniliyor.
Dizide çalan ‘Efkâr’ isimli türkünün sözleri
Bilir misin hâlim nedir sultanım
Aklım yok başımda kalmışım yarım
Divane gezerim bu benim kârım
Ben aşka âşığım canım cananım
Gün geçtikçe artar ateşim nârım
Yandıkça yanarım tüter dumanım
Varım efkârım ah yârim efkârım…
Geleceksin diye gönlüm aralı
Hangi güzel gelse olmam oralı
Yüce sarp dağların nazlı maralı
Bir selâm göndersen gitmem yaralı
Umurumda değil dünyanın malı
Gönlümün sultanı sevdanın adı
Kârım efkârım zarım efkârım
Varım efkârım yârim efkârım