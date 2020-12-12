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Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterini Feyza Işık canlandırıyor

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterini Feyza Işık canlandırıyor haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 12 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 19:31
Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterini Feyza Işık canlandırıyor
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Köprü Film’in yapımcılığını üstlendiği Gönül Dağı dizisinde Döndü, Düğüncü Muhammer’in karısıdır. Veysel’in de annesidir. Kocası, Döndü’ye eltisi ile görüşmemesi hakkında uyarsa da Döndü görüşmektedir ve kocasına görüşmüyorum demektedir.

Muammer ile Hüseyin’in arası ne kadar kötüyse Günşıl ile Döndü’nün arası o kadar iyi durumdadır.

Gönül Dağı Döndü Kimdir?

Feyza Işık 17 Aralık 1975 yılında doğmuştur. Almanya’da dünyaya gelen oyuncumuz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk dizi deneyimini Gurbetçiler dizisi ile yaşamıştır. TRT 1’de yayınlanan Filinta dizisinde de yer almıştır. En son Star TV de yayınlanmış olan Benim Tatlı Yalanım isimli projede Enise karakterini canlandırmıştır.

Feyza Işık’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Döndü) – 2020
  • Benim Tatlı Yalanım (Enise) – 2019
  • Çoban Yıldızı (Cevahir) – 2017
  • Gamsız Hayat (Zehra) – 2015
  • Filinta (Gülbahar) – 2014 / 2015
  • Sevdam Alabora – 2015
  • Vicdan – 2013 / 2014
  • Sudan Bıkmış Balıklar – 2012
  • Cemile (Zeliha) – 2006
  • Haziran Gecesi (Muko) – 2004 / 2005
  • Sonsuz Aşk (Seyla) – 2003
  • Lise Defteri – 2003
  • Melek (Menekşe) – 2002
  • Günah – 2001
  • Filler ve Çimen – 2000
  • Baba Evi – 1997

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 19:31
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Trt 1DiziGönül Dağı
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