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Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterine Feyza Işık hayat veriyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterini canlandıran oyuncumuzun kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterini canlandıran başarılı oyuncumuz kimdir?

24 Ekim 2020 Cumartesi 04:56
Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterine Feyza Işık hayat veriyor
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Köprü Film’in yapımcılığını üstlendiği Gönül Dağı dizisinde Döndü, Düğüncü Muhammer’in karısıdır. Veysel’in de annesidir. Kocası, Döndü’ye eltisi ile görüşmemesi hakkında uyarsa da Döndü görüşmektedir ve kocasına görüşmüyorum demektedir.

Muammer ile Hüseyin’in arası ne kadar kötüyse Günşıl ile Döndü’nün arası o kadar iyi durumdadır.

Gönül Dağı Döndü Kimdir?


Feyza Işık 17 Aralık 1975 yılında doğmuştur. Almanya’da dünyaya gelen oyuncumuz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk dizi deneyimini Gurbetçiler dizisi ile yaşamıştır. TRT 1’de yayınlanan Filinta dizisinde de yer almıştır. En son Star TV de yayınlanmış olan Benim Tatlı Yalanım isimli projede Enise karakterini canlandırmıştır.

Feyza Işık’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Döndü) – 2020
  • Benim Tatlı Yalanım (Enise) – 2019
  • Çoban Yıldızı (Cevahir) – 2017
  • Gamsız Hayat (Zehra) – 2015
  • Filinta (Gülbahar) – 2014 / 2015
  • Sevdam Alabora – 2015
  • Vicdan – 2013 / 2014
  • Sudan Bıkmış Balıklar – 2012
  • Cemile (Zeliha) – 2006
  • Haziran Gecesi (Muko) – 2004 / 2005
  • Sonsuz Aşk (Seyla) – 2003
  • Lise Defteri – 2003
  • Melek (Menekşe) – 2002
  • Günah – 2001
  • Filler ve Çimen – 2000
  • Baba Evi – 1997

 



Son Güncelleme: 24.10.2020 04:56
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıDiziTrt 1
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