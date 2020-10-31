İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

Gönül Dağı dizisinde Dilek'in nişanlısı geldi, ortalık karıştı!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Dilek ile Taner'in yakınlaşması beklenirken bir anda çıkagelen Dilek'in nişanlısı ortalığı karıştırdı!

31 Ekim 2020 Cumartesi 19:26
Gönül Dağı dizisinde Dilek'in nişanlısı geldi, ortalık karıştı!
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizinin en önemli karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkan Dilek’in nişanlısının kim olduğu merak edilen sorular arasında yer aldı.

Gönül Dağı Dizisi Dilek’in Nişanlısı Kimdir?

TRT 1 ekranlarının yeni yayınlanmaya başlayan ancak kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan dizilerden biri olan Gönül Dağı dizisindeki Dilek ve Taner karakterleri araştırılıyor. Tam ikili arasında yakınlaşmalar olacağı düşünülürken Dilek’in nişanlısının çıkagelmesi pek çok izleyiciyi şaşırttı.


Dizide Dilek karakteri Taner’e umutlanmaması için her ne kadar uyarıda bulunsa bile ikili arasındaki iletişim bir yakınlaşma olacağını gösteriyordu. Tam bu yakınlaşmanın olması beklenirken Dilek’in nişanlısının gelmesi herkeste şok etkisi yarattı. En çok da Taner bu duruma şaşıran isim oldu.

Dilek’in nişanlısını görmesi sonrasında sevindirici bir ruh haline girmemiş olması, nişanlısıyla ilgili bir sıkıntı olduğu izlenimini bıraktı. Bakalım ilerleyen bölümlerde Dilek ile nişanlısı arasında nasıl diyaloglar geçecek.

Şimdilik Dilek’in nişanlısı karakterini kimin canlandırdığı bilinmiyor. Belirlendiğinde yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.




Son Güncelleme: 31.10.2020 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Gönül DağıDilekTaner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi Cihan karakterini kim canlandırıyor? İsmail Hacıoğlu kimdir?
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk'ün hayatı!
Kırmızı Oda dizisindeki Sema karakteri Kimdir? Nur Erkul dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya yaşı ve oynadığı diziler
Çocukluk dizisi Nene karakteri kimdir? İpek Çiçek hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinde Dilek'in nişanlısı geldi, ortalık karıştı!
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yaşı ve oynadığı diziler
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2020 Boşanma Dilekçesi ücreti
Gönül Dağı Veysel kimdir? Semih Ertürk biyografisi
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
TOKİ Trabzon Yomra Kura Çekiliş Sonuçları Açıklandı!
İstanbul 2020 Garaj indirim günleri adres ve tarih bilgileri
Gelinim Mutfakta 20 Haziran Perşembe son puan durumu ve günün birincisi seçilen yarışmacı
Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları ve başvuru işlemleri
Genel af görüşmelerinde gelişme var mı? Af ve ceza indirimi yasasında son durum ne? Affın kapsamı ne olacak? Genel af son durum ve gelişmeleri
Star Tv Babil dizisi bu akşam neden yok, neden yayınlanmıyor?
Star TV Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İzmir depreminde hayatını kaybeden kişilerin isimleri açıklandı mı, belli mi?
Faturalı hatta kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020 faturalı hat kredi nasıl alınır?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.