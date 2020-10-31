Gönül Dağı dizisinde Dilek'in nişanlısı geldi, ortalık karıştı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizinin en önemli karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkan Dilek’in nişanlısının kim olduğu merak edilen sorular arasında yer aldı.

Gönül Dağı Dizisi Dilek’in Nişanlısı Kimdir?

TRT 1 ekranlarının yeni yayınlanmaya başlayan ancak kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan dizilerden biri olan Gönül Dağı dizisindeki Dilek ve Taner karakterleri araştırılıyor. Tam ikili arasında yakınlaşmalar olacağı düşünülürken Dilek’in nişanlısının çıkagelmesi pek çok izleyiciyi şaşırttı.

Dizide Dilek karakteri Taner’e umutlanmaması için her ne kadar uyarıda bulunsa bile ikili arasındaki iletişim bir yakınlaşma olacağını gösteriyordu. Tam bu yakınlaşmanın olması beklenirken Dilek’in nişanlısının gelmesi herkeste şok etkisi yarattı. En çok da Taner bu duruma şaşıran isim oldu.

Dilek’in nişanlısını görmesi sonrasında sevindirici bir ruh haline girmemiş olması, nişanlısıyla ilgili bir sıkıntı olduğu izlenimini bıraktı. Bakalım ilerleyen bölümlerde Dilek ile nişanlısı arasında nasıl diyaloglar geçecek.

Şimdilik Dilek’in nişanlısı karakterini kimin canlandırdığı bilinmiyor. Belirlendiğinde yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.