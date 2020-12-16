Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterinin annesi merak edilmektedir. Dilek karakterini canlandıran Gülsüm Ali, Gönül Dağı dizisine Taner aşkıyla damgasını vurmuş ve dizinin en sevilen oyuncularından biri olmuştur. Gönül Dağı dizisinde Dilek, çocukluk arkadaşı Taner ile annesinin öğretmen olduğu köyde tanışmış ve Taner'in ona beslediği duyguları fark etmiştir. Annesi, tanımadığı ve sevmediği Serdar'la nişanlamış, ancak Dilek nişanını bozmuştur.

Gönül Dağı Dilek’in Annesi Kimdir?

Gönül Dağı dizisinde yer alan Dilek karakterinin annesi merak konusu oldu. Dilek'in annesi Gülsüm'ün yıllar önce öğretmenlik yaptığı köye mühendis olarak döndüğünde çocukluk aşkı Taner ile karşılaştı. Taner, Dilek'e aşık olmakla kalmadı, daha sonra genç bir adam oldu bu aşkı sürdürdü ve sadık kaldı. Dilek, kendisini seven Taner'e kayıtsız kalamadı. Ancak Dilek'in annesi farklı köy ve şehirlerde öğretmenlik yaptığından dolayı aidiyet duygusu yoktu, bu yüzden Serdar’la annesinin zoru ile nişanlandı.

Dizide Dilek’in annesinin fotoğraflarını görürüz. Annesi rolüne hayat verecek kişinin kim olacağı ise henüz belli değildir.

Dilek nişanlısı Serdar’dan hoşlanmadığı ve hareketlerinden haz almadığı için nişanı bozdu. Bu sırada Taner ona yakınlaştıkça geçmiş günler aklına gelmeye başlar. Taner’in Dilek’e yakınlaştığını gören Serdar ise boş durmayarak Taner’i adamlarına dövdürüp atölyesini darmadağın ettirir. Bu yaptıklarından sonra aralarının açılacağını sanan Serdar beklediği tepkiyi alamamış çünkü birbirlerine daha çok yakınlık kurmaya başlamıştır. Dilek ise annesinin gölgesi altında yaşayan hoş bir kızdır.

Gönül Dağı Dilek karakterinin annesi gerçek adı nedir? (Gülsüm Öğretmen)

Diziye yeni giren karakter Gülsüm Öğretmen’i kimin canlandıracağı henüz belli değildir. Sadece gençlik yıllarından olan fotoğrafları bilmekteyiz. Karakterin yaşlanmış halini kimin oynayacağı henüz netlik kazanmadı