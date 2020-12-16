İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve seyircilerin beğenerek izlediği Gönül Dağı dizisine Dilek'in Annesi dahil oldu. Gülsüm Öğretmen ismiyle diziye dahil olan karakteri kimin canlandıracağı ise merak edilmektedir. Gülsüm Öğretmen karakterine hayat verecek olan isimin kim olduğu merak konusu oldu.

16 Aralık 2020 Çarşamba 13:10
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
Takip Et:

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterinin annesi merak edilmektedir. Dilek karakterini canlandıran Gülsüm Ali, Gönül Dağı dizisine Taner aşkıyla damgasını vurmuş ve dizinin en sevilen oyuncularından biri olmuştur. Gönül Dağı dizisinde Dilek, çocukluk arkadaşı Taner ile annesinin öğretmen olduğu köyde tanışmış ve Taner'in ona beslediği duyguları fark etmiştir. Annesi, tanımadığı ve sevmediği Serdar'la nişanlamış, ancak Dilek nişanını bozmuştur.

Gönül Dağı Dilek’in Annesi Kimdir?

Gönül Dağı dizisinde yer alan Dilek karakterinin annesi merak konusu oldu. Dilek'in annesi Gülsüm'ün yıllar önce öğretmenlik yaptığı köye mühendis olarak döndüğünde çocukluk aşkı Taner ile karşılaştı. Taner, Dilek'e aşık olmakla kalmadı, daha sonra genç bir adam oldu bu aşkı sürdürdü ve sadık kaldı. Dilek, kendisini seven Taner'e kayıtsız kalamadı. Ancak Dilek'in annesi farklı köy ve şehirlerde öğretmenlik yaptığından dolayı aidiyet duygusu yoktu, bu yüzden Serdar’la annesinin zoru ile nişanlandı.

Dizide Dilek’in annesinin fotoğraflarını görürüz. Annesi rolüne hayat verecek kişinin kim olacağı ise henüz belli değildir.

Dilek nişanlısı Serdar’dan hoşlanmadığı ve hareketlerinden haz almadığı için nişanı bozdu. Bu sırada Taner ona yakınlaştıkça geçmiş günler aklına gelmeye başlar. Taner’in Dilek’e yakınlaştığını gören Serdar ise boş durmayarak Taner’i adamlarına dövdürüp atölyesini darmadağın ettirir. Bu yaptıklarından sonra aralarının açılacağını sanan Serdar beklediği tepkiyi alamamış çünkü birbirlerine daha çok yakınlık kurmaya başlamıştır. Dilek ise annesinin gölgesi altında yaşayan hoş bir kızdır.

Gönül Dağı Dilek karakterinin annesi gerçek adı nedir? (Gülsüm Öğretmen)

Diziye yeni giren karakter Gülsüm Öğretmen’i kimin canlandıracağı henüz belli değildir. Sadece gençlik yıllarından olan fotoğrafları bilmekteyiz. Karakterin yaşlanmış halini kimin oynayacağı henüz netlik kazanmadı

 

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 13:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıDiziGülsüm öğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti

Popüler Haberler

Brütten nete maaş hesaplaması 2020
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu'nun hayatı!
Acemi Anneler dizisi Nil karakteri kimdir? Merve Üçer kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansın Yılmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ünlü şarkıcı Kubat'ın gerçek adı nedir? Nerede doğmuştur? Kaç yaşındadır? Çıkardığı albümler hangileridir?
Engelli raporu yenileme için gerekli evraklar nelerdir? 2020 Engelli raporu yenileme
Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
TRT 1 canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Emanet Dizisi Yaman kimdir? Gerçek adı nedir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Emeklilere kira yardımı ödemesi yapılacak mı? Emekliler için kira yardımı önerisi
Elektrik Aboneliği ve iptali nasıl yapılır?
Altın alım satım vergisi nasıl hesaplanır? 2020 Güncel altın alım satım vergisi oranları
Sahurda ezan bitene kadar yenilip içilir mi? Ezan okunurken bişey yemek yada içmek orucu bozar mı?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Show TV canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D Yatıya Misafirim Var basvuru formu başvuru adresi ve şartları
İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı'nın içeriği nedir, nasıl başvuruda bulunulur?
Yemin dizisinin Semih'i Emre Kerem Ketenci'nin hayat hikayesi!
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.