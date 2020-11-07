Gönül Dağı dizisinde Covid- 19 şoku yaşanıyor

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı’nda üzen bir gelişme yaşandı. Dizi setinde 38 kişide koronavirüs tespit edildi.

38 kişide koronavirüs

Eskişehir’inde Sivrihisar ilçesinde çekimleri devam eden dizide rutin koronavirüs testleri yapılırken 37 kişide pozitif vaka tespit edildi. Test sonucu pozitif çıkan isimlerin arasında dizinin başrollerinden Gülsüm Ali İlhan’ın da yer aldığı söylenirken dizi setinde gergin bekleyiş başladı.

Geçen hafta dizinin üçüncü bölümü İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle yayınlanmamıştı. Bunun ardından bu hafta da koronavirüs şokunun yaşanmasının ardından dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

Dizinin üçüncü bölümü hazır olduğu için bu hafta yayınlanacak. Ancak dizinin ne kadar stok bölümü olduğu bilinmiyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte dizinin ekranlara ara verebileceği konuşuluyor.