Gönül Dağı dizisinde Covid- 19 şoku yaşanıyor

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı’nda üzen bir gelişme yaşandı. Dizi setinde 38 kişide koronavirüs tespit edildi.
38 kişide koronavirüs
Geçen hafta dizinin üçüncü bölümü İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle yayınlanmamıştı. Bunun ardından bu hafta da koronavirüs şokunun yaşanmasının ardından dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.
Dizinin üçüncü bölümü hazır olduğu için bu hafta yayınlanacak. Ancak dizinin ne kadar stok bölümü olduğu bilinmiyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte dizinin ekranlara ara verebileceği konuşuluyor.
Son Güncelleme: 07.11.2020 15:39