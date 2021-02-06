İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Gönül Dağı dizisi Zeynep kimdir? Güliz Aybay kimdir, nereli yaşı kaç?

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Gönül Dağı dizisi Zeynep kimdir? Güliz Aybay kimdir, nereli yaşı kaç? haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 6 Şubat Cumartesi 20:01 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 20:01
Gönül Dağı dizisi Zeynep kimdir? Güliz Aybay kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

Gönül Dağı dizisi Zeynep karakteri kimdir?

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı’nın oturduğu Gönül Dağı dizisi konusu ile izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Severek izlenen dizinin karakterleri seyircinin sempatisini kazanmayı başardı. Elif karakterinin kız kardeşi rolünü üstenen Zeynep karakteri beğenileri toplamaya devam ediyor. Rolünü başarılı şekilde yapması ve dikkat çeken güzelliği ile dizide başarıyla tutunmaya devam eden oyuncuyu tanıtmaya başlayacağız.

Gönül Dağı dizisi Zeynep karakteri

Elif’in kız kardeşi rolünde olan Zeynep karakterinin mesleği hemşiredir. Bir gün Elif’e sürpriz yapmak için çat kapı Elif’in evine gelir fakat geldiğinde evde kimseyi bulamaz. Elif’in Zeynep üzülmesin diye sakladığı babaannesinin öldüğü haberini geç de olsa bir şekilde öğrenen Zeynep, ninesinin ölmüş olmasına çok üzülür ancak yine de Elif’in bu konuda en büyük destekçisi konumunda olur.

Bu dizinin sevilen Zeynep karakterini üstlenen oyuncu Güliz Aybay’dır.

Güliz Aybay kimdir?

Henüz oyunculuk sektörüne yeni adım atmış olan Güliz Aybay hakkında pek çok bilgi bulunmamakla birlikte, başarılı bir oyuncu olduğu bilinmektedir. Menajerliğini Neslihan Uzer ve Yaprak Atış’ın yaptığı Aybay, oyunculuk hayatına Eflin isimli bir kısa filmde başrol oynayarak atılmıştır. Asıl ününü Yaralı Kuşlar dizisi ile yapan Güliz Aybay bu sene Gönül Dağı dizisindeki rolüyle kendinden söz ettiremeye başlamayı başarmıştır. 

Rol aldığı dizi ve filmler

Eflin

Yaralı Kuşlar

Gönül Dağı 



Son Güncelleme: 06.02.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı ZeynepGüliz AybayGönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show’un konukları belli oldu! İbo Show konukları 6 Şubat 2021
İbo Show’un konukları belli oldu! İbo Show konukları 6 Şubat 2021
Survivor'ın Batuhan'ı oyun kazandı: Melisa diye bağırdı
Survivor'ın Batuhan'ı oyun kazandı: Melisa diye bağırdı
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
Kırmızı Oda 23. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm özeti!
Kırmızı Oda 23. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm özeti!
Kırmızı Oda dizisine Kurtlar Vadisi’nden transfer!
Kırmızı Oda dizisine Kurtlar Vadisi’nden transfer!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Zeynep kimdir? Güliz Aybay kimdir, nereli yaşı kaç?
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?
Show TV Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı konusu ve oyuncuları
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Gerçek adı ne? Mert Öcal oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu nerelidir?
Gönül Dağı dizisi Fikret kimdir? Ruhi Sarı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Emekliye PTT üzerinden acil kredi verilecek! 2021 PTT emekli kredi kampanyası
Gönül Dağı dizisi Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gönül Dağı dizisindeki İsmet karakteri Kimdir? Ali Toptaş dizideki rolü ve hayatı
Yaralı Kalbim 5. bölüm fragmanı 7 Şubat Pazar yeni bölüm özeti Kanal 7
Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Aslıhan Karalar hakkında bilgiler
2019 İŞKUR Üniversiteli Gençlere 2500 TL Maaşla Yaz Boyu İş Fırsatı
Arka Sokaklar Savcı kimdir ? Gerçek adı nedir? Gamze Topuz hakkında bilgiler
BİM saat kaçta açılıyor? 21 Kasım Cumartesi
Kanalların yayın akışları 17 Ekim Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan nerelidir?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya doğum tarihi
Menajerimi Ara Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı nedir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı Musa karakterini kim canlandırıyor? Nuri Gökaşan kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.