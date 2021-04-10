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Gönül Dağı dizisi Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Güliz Aybay kimdir?

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Gönül Dağı dizisi Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Güliz Aybay kimdir? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 10 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimizi inceleyerek Gönül Dağı dizisi Zeynep karakterini kim canlandırıyor? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

10 Nisan 2021 Cumartesi 20:01
Gönül Dağı dizisi Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Güliz Aybay kimdir?
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Gönül Dağı dizisi Zeynep karakteri kimdir?

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı’nın oturduğu Gönül Dağı dizisi konusu ile izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Severek izlenen dizinin karakterleri seyircinin sempatisini kazanmayı başardı. Elif karakterinin kız kardeşi rolünü üstenen Zeynep karakteri beğenileri toplamaya devam ediyor. Rolünü başarılı şekilde yapması ve dikkat çeken güzelliği ile dizide başarıyla tutunmaya devam eden oyuncuyu tanıtmaya başlayacağız.

Gönül Dağı dizisi Zeynep karakteri

Elif’in kız kardeşi rolünde olan Zeynep karakterinin mesleği hemşiredir. Bir gün Elif’e sürpriz yapmak için çat kapı Elif’in evine gelir fakat geldiğinde evde kimseyi bulamaz. Elif’in Zeynep üzülmesin diye sakladığı babaannesinin öldüğü haberini geç de olsa bir şekilde öğrenen Zeynep, ninesinin ölmüş olmasına çok üzülür ancak yine de Elif’in bu konuda en büyük destekçisi konumunda olur.

Bu dizinin sevilen Zeynep karakterini üstlenen oyuncu Güliz Aybay’dır.

Güliz Aybay kimdir?

Henüz oyunculuk sektörüne yeni adım atmış olan Güliz Aybay hakkında pek çok bilgi bulunmamakla birlikte, başarılı bir oyuncu olduğu bilinmektedir. Menajerliğini Neslihan Uzer ve Yaprak Atış’ın yaptığı Aybay, oyunculuk hayatına Eflin isimli bir kısa filmde başrol oynayarak atılmıştır. Asıl ününü Yaralı Kuşlar dizisi ile yapan Güliz Aybay bu sene Gönül Dağı dizisindeki rolüyle kendinden söz ettiremeye başlamayı başarmıştır. 

Rol aldığı dizi ve filmler

Eflin

Yaralı Kuşlar

Gönül Dağı 




Son Güncelleme: 10.04.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı ZeynepGüliz AybayGönül Dağı
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