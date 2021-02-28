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Gönül Dağı Dizisi Zeynep Karakteri Kimdir?

TRT 1 ekranlarını süsleyen Gönül Dağı dizisi her geçen gün Anadolu’nun bağrında milyonların kalplerinde taht kurmaya devam ediyor. Dizinin son bölümlerinde öne çıkan isim Zeynep karakterine hayat veren Güliz Albay oldu. Peki, Güliz Albay kim?

28 Şubat 2021 Pazar 17:04
Gönül Dağı Dizisi Zeynep Karakteri Kimdir?
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Her Cumartesi akşamı TRT 1 de yayınlanarak evlerimize konuk olan Gönül Dağı dizisi aile ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Köprü Film yapımı dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in yaparken yönetmenliğini Yahya Samancı üstlenmektedir. Dizinin başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Nur Özkaya ve Ferdi Sancar gibi ünlü oyuncular yer almaktadır.

Son zamanlarda dizide öne çıkan bir başka isimde dizide hemşire Elif’in kardeşi rolünü üstelenen Zeynep karakterine hayat veren Güliz Albaydır. Üstün oyuncu kişiliğinin yanı sıra güzelliğiyle de gönüllerde yer etmeye başladı.

Zeynep hukuk fakültesi öğrencisidir ve eve döndüğünde talihsiz bir olayla karşı karşıya gelerek babaannesinin ölümü ile karşılaşır. İki kız kardeş bu durumda kız birbirlerinin en büyük destekçisi haline gelir. Ayrıca ablası elifin istemediği biriyle evlilik gerçekleştirilmesine karşı çıkarak sevdiği ile evlenmesine çabalar. 

Güliz Albay kimdir?

Oyunculuğa yeni başlayan Güliz Albay yeteneğini oldukça gözler önüne seriyor. Menajerliğini Neslihan Uzer& Yaprak Atış yapmaktadır. İlk oyunculuk deneyimini Eflin isimli kısa bir filmde başrol oyuncusu olarak yaşayan Güliz Aybay, Yaralı Kuşlar dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Bu yıl ise Gönül Dağı dizisindeki Zeynep karakteri ile seyirciyle buluşmuştur.



Son Güncelleme: 28.02.2021 17:04
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