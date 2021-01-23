İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir, nereli yaşı kaç?

Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir, nereli yaşı kaç? haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 23.01.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:26
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı dizi severler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu duyurulduktan sonra en merak edilen konular ise dizide Zahide karakterini canlandıran Ecem Özkaya oldu.

Ecem Özkaya kimdir?

Ecem Özkaya25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazanan Özkaya mezun olduktan sonra pek çok dizi, film ve tiyatroda görev almıştır.

Yeni sezon TRT 1 dizilerinden Gönül Dağı dizisi kadrosuna katılan Ecem Özkaya ilk defa 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar dizisi ile kamera karşısına geçmiştir. Dizide canlandırdığı Seval karakteri ile tanınan ve sevilen bir oyuncu haline gelen Özkaya daha sonrasında pek çok projede görev almıştır.

Gönül Dağı dizisinden önce Cam Kırıkları dizisi ile hayranları ile buluşan Özkaya bu dizide Aysel karakterine hayat vermiştir.

Ecem Özkaya görev aldığı yapımlar

  • 2016-2017 / Hayat Şarkısı / Melek Çamoğlu Cevher
  • 2012-2015 / Zengin Kız Fakir Oğlan / Biricik Yılmaz Süleymanoğlu
  • 2011-2012 / İffet / Nil
  • 2010 / Cümbür Cemaat Aile / Zeynep
  • 2009 / Elveda Rumeli / Küçük Zarife
  • 2008 / Havalimanı/İyi Uçuşlar / İdil
  • 2007 / Kartallar Yüksek Uçar / Seval
  • 2009 / Sizi Seviyorum / Eda
  • 2014 / Zengin Gelin Fakir Damat / Biricik Yılmaz Kirişci
  • 2015 / Zengin Gelin Fakir Damat 2: Bir Aile Macerası / Biricik Yılmaz Kirişci
  • 2017 / Zengin Gelin Fakir Damat 3: Nurhan / Biricik
  • 2019 / Kim Daha Mutlu
  • 2018 / Can Kırıkları / Aysel Karadağ


Son Güncelleme: 23.01.2021 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZahideGönül DağıEcem özkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?
Gizemli kişinin kim olduğu belli oldu! Nişan Şirinyan, Ramo dizisinde rol alacak!
Gizemli kişinin kim olduğu belli oldu! Nişan Şirinyan, Ramo dizisinde rol alacak!

Popüler Haberler

Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
Gönül Dağı dizisinin Ağıtçı Hüseyin'i Erdal Cindoruk'ün hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra karakteri kimdir? Mina Derman'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Ocak 23 2021
İBB Sosyal Yardım Kart Limiti sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş yaşı ve oynadığı diziler
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yaşı ve oynadığı diziler
2019 İSG Giriş Belgeleri - 18 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı Giriş Belgeleri
2020 Teknofest ne zaman yapılacak? Tarih netleşti
KYK borçlarına af çıkacak mı? KYK borç faizleri silinir mi? KYK affın çalışmalarında son durum
KYK Aralık ayı burs paraları ne zaman yatacak? KYK Aralık burs ödeme tarihleri
TRT 1 Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı nedir? Ekinsu Kansu nereli, yaşı kaç?
AGİ nedir? AGİ’den kimler yararlanabilir? 2021
Gönül Dağı dizisi Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.