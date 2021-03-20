İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 20 Mart 2021 Cumartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 19:20
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

Zahide karakterine hayat vermekte olan başarılı oyuncu Ecem Özkaya hakkında; eşinin kim olduğu,  boyu, yer aldığı diziler, kaç yaşında ve nereli olduğu ile ilgili sorular sık sık sorulmaktadır. Kısa zamanda bir çok insanın beğenisini toplayan başarılı oyuncu hakkındaki detaylı sorular ise oyuncunun meşhurluğu ile doğru orantılı bir şekilde artmaktadır.

 

GÖNÜL DAĞI ZAHİDE KARAKTERİ

Ecem Özkaya tarafından canlandırılmaktadır. Zahide karakteri 30 yaşlarının başındadır. Hikayede Taner karakterinin ablası olarak yer almaktadır. Taner’ in yaptığı şeyleri her gördüğünde eleştirmektedir ve Taner’ in bu işi başaramayacağını, vaktini kaybettiğini söylemekte, Taner’ in özgüvenini kırmaktadır. 3 çocuğu bulunmaktadır ve bir başına bu 3 çocuğuna annelik ve babalık yapmaktadır. Kendisi güçlü bir kadındır.

Her ne kadar Taner’ in özgüvenini kırsa da kötü bir niyeti bulunmamaktadır. Özünde hiçbir kötülük barındırmaz sadece Taner’ in daha iyi bir yerlere gelmesini ister.

 

Ecem Özkaya

Yetenekli oyuncu Ecem Özkaya, 25 Temmuz 1988 senesinde İstanbul’ da gözlerini dünyaya açmıştır. Tam adı Ecem Nur Özkaya’ dır. Mustafa Üstündağ ile birlikte dünya evine girmesinin ardından adı ve soyadı Ecem Özkaya Üstündağ şekline bürünmüştür. Lakin genellikle bir çok kuruluşlarda adı Ecem Özkaya olarak geçmeye devam etmektedir. Ecem Özkaya üniversite eğitimini; Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nden almıştır.

Profesyonel bir şekilde sergilediği ilk oyunculuk performansı, İyi Uçuşlar adlı dizideki canlandırdığı İdil karakteriyle olmuştur. Bunun ardından ise oyunculuk kariyerine ara vermemiş ve birçok yapımda yer almıştır. Zengin Kız Fakir Oğlan adlı dizide 141 bölüm boyunca Biricik karakterine hayat vermiş ve bu rolü ile birçok izleyici tarafından tanınmıştır. Son zamanlarda ise Gönül Dağı adlı yapım ile izleyicinin karşısına çıkmaktadır.

 

ECEM ÖZKAYA’NIN YER ALDIĞI DİZİLER

*İyi Uçuşlar(2008),

 

*Elveda Rumeli(2009),

 

*Cümbür Cemaat Aile(2010),

 

*İffet(2011),

 

*Zengin Kız Fakir Oğlan(2012),

 

*Hayat Şarkısı(2016),

 

*Can Kırıkları(2018),

 

*Her Yerde Sen(2019),

 

*Gönül Dağı(2020).

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ecem özkayaGönül Dağı ZahideGönül Dağı Oyuncu KadrosuGönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemin 321. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
Yemin 321. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
Masum 363. Bölüm bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 363. Bölüm bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Survivor 2021 52. bölüm fragmanı 21 Mart 2021 Pazar
Survivor 2021 52. bölüm fragmanı 21 Mart 2021 Pazar
Çocuktan Al Haberi yeni bölüm, son bölüm izle Show TV 20 Mart 2021 Cumartesi - Çocuktan Al Haberi 187. bölüm canlı izle
Çocuktan Al Haberi yeni bölüm, son bölüm izle Show TV 20 Mart 2021 Cumartesi - Çocuktan Al Haberi 187. bölüm canlı izle
Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Tozkoparan İskender hangi gün, ne zaman? Tozkoparan İskender yayın saati ve kanalı
Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Tozkoparan İskender hangi gün, ne zaman? Tozkoparan İskender yayın saati ve kanalı
Bu akşam hangi diziler var? 20 Mart 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 20 Mart 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu karakteri kimdir? Ekinsu Kansu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sen Çal Kapımı Sevda karakteri kimdir? Sevcan Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sen Çal Kapımı dizisinin Kaan'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisindeki Efe Akman karakteri kimdir? Ali Ersan Duru nereli, yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru hakkında bilgiler
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı Elif kimdir? Zümre Meğreli biyografisi
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 19 Mart 2021 Cuma tarihli önemli gelişme
TV8 canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Emanet 141. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 22 Mart Pazartesi Kanal 7
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir, nereli yaşı kaç?
Kahve falında insan silüeti görmenin anlamı nedir? Falda insan silüeti görme anlamı
Gençlerbirliği Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GB Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri
En uygun kredi veren bankalar listesi 20 Mart 2021 Cumartesi
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Alımlar ne zaman başlayacak?
Hamilelikte kız bebek belirtileri nelerdir, nasıl belli olur?
Çocuktan Al Haberi yeni bölüm, son bölüm izle Show TV 20 Mart 2021 Cumartesi - Çocuktan Al Haberi 187. bölüm canlı izle
Malatya Gaziantep Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Yeni Malatyaspor Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.