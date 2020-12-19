İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...
Aşk sarhoşu Hakan Altun, sadece Gonca Vuslateri'yi takibe aldı
Aşk sarhoşu Hakan Altun, sadece...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...

Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir?

Gündemi bir süredir meşgul eden Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir? haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 19.12.2020li haberimizden Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini kim canlandırıyor? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:49
Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi karakteriyle ilgi çekiyor. Dizi yayın hayatına başladıktan sonra izleyiciler Ecem Özkaya’nın kim olduğunu araştırmaya başladı. Dizinin oyuncu kadrosu duyurulduktan sonra merak edilen konu başlıkları içerisinde Zahide karakterine Ecem Özkaya hayat veriyor.

Ecem Özkaya kimdir?

25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Özkaya, Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunu olan Özkaya, mezun olduktan sonra dizi, film ve tiyatroda rol aldı. Mustafa Üstündağ ile 2010 yılında nikah masasına oturan Özkaya, geçtiğimiz 10 yıldan sonra ayrılık kararı almış ve 2020’nin Ocak ayında boşandı.

Gönül Dağı dizisine katılan Özkaya, ilk olarak 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle kameraların karşısına çekti. Dizide Seval karakterine hayat vermiş olan oyuncu, 2011 – 2012 yılları arasında Faruk Teber’in yönetmenliğini üstlendiği Deniz Çakır ve Zuhal Olcay’ın rol aldığı İffet dizisinde rol almıştı.

Özkaya’nın rol aldığı yapımlar

2016-2017 - Hayat Şarkısı -Melek Çamoğlu Cevher

2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan - Biricik Yılmaz Süleymanoğlu

2011-2012 - İffet - Nil

2010 - Cümbür Cemaat Aile - Zeynep

2009 - Elveda Rumeli - Küçük Zarife

2008 - Havalimanı/İyi Uçuşlar - İdil

2007 - Kartallar Yüksek Uçar - Seval

2009 - Sizi Seviyorum - Eda

2014 - Zengin Gelin Fakir Damat - Biricik Yılmaz Kirişci

2015 - Zengin Gelin Fakir Damat 2/ Bir Aile Macerası - Biricik Yılmaz Kirişci

2017-  Zengin Gelin Fakir Damat 3/ Nurhan - Biricik Yılmaz Kirişci

2019 - Kim Daha Mutlu

2018 - Can Kırıkları / Aysel Karadağ

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ecem özkayaGönül Dağı Zahide
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azizler filminin ilk fragmanı yayınlandı
Azizler filminin ilk fragmanı yayınlandı
İbo Show konuğu Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında, nereli?
İbo Show konuğu Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında, nereli?
Beyazıt Öztürk'ün oynayacağı yeni reklamdan alacağı para dudak uçuklattı
Beyazıt Öztürk'ün oynayacağı yeni reklamdan alacağı para dudak uçuklattı
Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakteri gündem oldu
Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakteri gündem oldu
O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor!
O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor!
Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı
Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı

Popüler Haberler

İkizler Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Terazi Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Balık Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Aslan Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Aralık 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Yengeç burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Koç Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Oğlak Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Azizler filmi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Boğa Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Günlük burç yorumları 7 Aralık 2019 Cumartesi - Astrolojik falınıza göre yaşantınızda neler olacak?
Savaşçı son bölümü neden yarıda kesti? FOX TV Savaşcı dizisi bitti mi? Son bölüm için FOX TV'den açıklama geldi mi?
PTT şubeleri cumartesi açık mı? PTT şubeleri çalışma saatleri
Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor! Akıncı dizi konusu ve oyuncu kadrosu
Bim, A101, Carrefour, Migros, Şok Marketleri saat kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?
Exxen Konuşanlar ne zaman yayınlanmaya başlayacak? Hasan Can Kaya programı ne zaman başlıyor?
Maraş Katliamı nedir? 19 Aralık 1978 Maraş katliamı nasıl başladı?
İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?
2021 Market poşetleri ne kadar olacak? Paralı market poşetlerine zam geliyor!
Bir Annenin Günahı dizisindeki İbrahim Komiser karakteri Kimdir? Pamir Pekin dizideki rolü ve hayatı
Akrep Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.