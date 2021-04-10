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Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili gelişmeleri 10 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

10 Nisan 2021 Cumartesi 19:49
Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi karakteriyle ilgi çekiyor. Dizi yayın hayatına başladıktan sonra izleyiciler Ecem Özkaya’nın kim olduğunu araştırmaya başladı. Dizinin oyuncu kadrosu duyurulduktan sonra merak edilen konu başlıkları içerisinde Zahide karakterine Ecem Özkaya hayat veriyor.

Ecem Özkaya kimdir?

25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Özkaya, Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunu olan Özkaya, mezun olduktan sonra dizi, film ve tiyatroda rol aldı. Mustafa Üstündağ ile 2010 yılında nikah masasına oturan Özkaya, geçtiğimiz 10 yıldan sonra ayrılık kararı almış ve 2020’nin Ocak ayında boşandı.

Gönül Dağı dizisine katılan Özkaya, ilk olarak 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle kameraların karşısına çekti. Dizide Seval karakterine hayat vermiş olan oyuncu, 2011 – 2012 yılları arasında Faruk Teber’in yönetmenliğini üstlendiği Deniz Çakır ve Zuhal Olcay’ın rol aldığı İffet dizisinde rol almıştı.

Özkaya’nın rol aldığı yapımlar

2016-2017 - Hayat Şarkısı -Melek Çamoğlu Cevher

2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan - Biricik Yılmaz Süleymanoğlu

2011-2012 - İffet - Nil

2010 - Cümbür Cemaat Aile - Zeynep

2009 - Elveda Rumeli - Küçük Zarife

2008 - Havalimanı/İyi Uçuşlar - İdil

2007 - Kartallar Yüksek Uçar - Seval

2009 - Sizi Seviyorum - Eda

2014 - Zengin Gelin Fakir Damat - Biricik Yılmaz Kirişci

2015 - Zengin Gelin Fakir Damat 2/ Bir Aile Macerası - Biricik Yılmaz Kirişci

2017-  Zengin Gelin Fakir Damat 3/ Nurhan - Biricik Yılmaz Kirişci

2019 - Kim Daha Mutlu

2018 - Can Kırıkları / Aysel Karadağ

 




Son Güncelleme: 10.04.2021 19:49
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Anahtar Kelimeler:
Ecem özkayaGönül Dağı Zahide
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