İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Gönül Dağı dizisi yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?

TRT ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı dizisi sezon finali yaparak yaz tatiline mi girecek yoksa final yaparak ekrana veda mı edeceğini merak ediyorsanız bu haber sizin için doğru adres.

21 Şubat 2021 Pazar 21:22
Gönül Dağı dizisi yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?
Takip Et:

Gönül Dağı dizisi sezon finali mi yapacak final mi yapacak?

Gönül Dağı dizisi reyting konusunda gayet başarılı bir dizi, öncelikle bunu belirtmek lazım. Son yayınlanan 14. bölümünde 10 üstünde aldığı toplam reytingi ile sadece yayınladığı gün olan cumartesi günlerinin değil tüm haftanın da en çok seyredilen dizilerden birisidir.

Verdiğimiz bu reyting bilgileri doğrultusunda dizinin final mi yoksa sezon finali mi yapacağına gelecek olursak aslında yanıtı çoktan verdik sayılır. Reyting konusunda bu başarıya ulaşan bir dizinin finali olma ihtimali oldukça düşük. Bundan dolayı Gönül Dağı sezon finali yapacak ve ardından yeni sezonda ekranlarda görmeye devam edeceğiz. İzlerken her izleyicinin dizide kendinden bir parça bulabildiği bu güzel diziyi tüm izleyenler bu sebeplerden dolayı diziye hayran oluyor. Bundan dolayı dizi sezon finali yaptıktan sonra kaldığı yerden devam edecektir. 

Dizi böyle devam ettiği sürece ikinci hatta üçüncü sezonda da devam edebilir. Mustafa Çiftçi’nin Bozkır öykülerini anlatan kitabından esinlenilerek yayınlanan dizi izleyicileri televizyon karşısında hayran bırakmaya devam ediyor. Dizi uzun bir yaz tatili arasından sonra Eylül 2021’de gösterime devam edecek.

Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Bir değişiklik olmadığı sürece 2021 Eylül’de ikinci sezon başlamış olacak. Bildiğiniz üzere diziler yeni yayın hayatına genel olarak eylül ayında başlamaktadır. Bundan dolayı bir aksilik olmadığı sürece sevilen dizi 2021 Eylül ayında devam edecek. 

Gönül Dağı dizisine 2. Sezon yeni gelen oyuncular

Oldukça büyük bir oyuncu kadrosuna sahip olan ve kadrosu gibi çok büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı dizisinin yeni sezonda da bizlerle olacağını söylemiştik. Eylül 2021’de devam edecek olan diziye katılacak yeni oyuncuları sayfamızda açacağımız yeni konularla sizleri bilgilendireceğiz.



Son Güncelleme: 21.02.2021 21:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GönüldağıFinalSezonfinaliDiziTRT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?
Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?
2021 Kadir gecesi ne zaman? Mübarek Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
TV8 Seksenler yeni sezonda Fehmi Baba olacak mı? Rasim Ötekin diziden ayrılacak mı?
Savaşçı 5. sezon ne zaman başlıyor? Fox Tv Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Yasak Elma Mert diziden ayrılacak mı, ayrıldı mı? Can Nergis Yasak Elmadan ayrılıyor mu?
Yüz yüze eğitimde devam zorululuğu olacak mı, devamsızlıklar sayılacak mı?
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
TRT 1 Teşkilat'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Şekerbank’tan emekli müşterilerine özel kredi kampanyası! Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi
Çok Güzel Hareketler Bunlar nerede çekiliyor? BKM Mutfak ÇGHB 2 çekimleri nerede yapılıyor?
Artçı deprem ne demektir? Artçı depremler ne zaman ve nasıl olur? Öncü ve Artçı deprem tanımları
21 Aralık 2020 Pazartesi ne olacak, dünyaya asteroitler mi çarpacak, elektrik kesilecek mi?
Evde bakım maaşının kesilme nedenleri nelerdir? Evde bakım maaşım neden kesildi?
Mantar yetiştiriciliğine 30 bin TL devlet desteği
Alıç meyvesi nedir? Alıç nerede yetişir, faydaları nelerdir?
Rüyada boğulmak ne demektir? Rüyada boğulmak görmenin tabiri ve anlamı
Hercai dizisi Dilşah kimdir? Deniz Uğur kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlının kızı Zeliş kimdir? Gerçek adı nedir? Bedriye Roza Çelik hakkında bilgiler
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisinde Aslı karakterini Sıla Gözüm canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.