Gönül Dağı dizisi yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?

Gönül Dağı dizisi sezon finali mi yapacak final mi yapacak?

Gönül Dağı dizisi reyting konusunda gayet başarılı bir dizi, öncelikle bunu belirtmek lazım. Son yayınlanan 14. bölümünde 10 üstünde aldığı toplam reytingi ile sadece yayınladığı gün olan cumartesi günlerinin değil tüm haftanın da en çok seyredilen dizilerden birisidir.

Verdiğimiz bu reyting bilgileri doğrultusunda dizinin final mi yoksa sezon finali mi yapacağına gelecek olursak aslında yanıtı çoktan verdik sayılır. Reyting konusunda bu başarıya ulaşan bir dizinin finali olma ihtimali oldukça düşük. Bundan dolayı Gönül Dağı sezon finali yapacak ve ardından yeni sezonda ekranlarda görmeye devam edeceğiz. İzlerken her izleyicinin dizide kendinden bir parça bulabildiği bu güzel diziyi tüm izleyenler bu sebeplerden dolayı diziye hayran oluyor. Bundan dolayı dizi sezon finali yaptıktan sonra kaldığı yerden devam edecektir.

Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Dizi böyle devam ettiği sürece ikinci hatta üçüncü sezonda da devam edebilir. Mustafa Çiftçi’nin Bozkır öykülerini anlatan kitabından esinlenilerek yayınlanan dizi izleyicileri televizyon karşısında hayran bırakmaya devam ediyor. Dizi uzun bir yaz tatili arasından sonra Eylül 2021’de gösterime devam edecek.

Bir değişiklik olmadığı sürece 2021 Eylül’de ikinci sezon başlamış olacak. Bildiğiniz üzere diziler yeni yayın hayatına genel olarak eylül ayında başlamaktadır. Bundan dolayı bir aksilik olmadığı sürece sevilen dizi 2021 Eylül ayında devam edecek.

Gönül Dağı dizisine 2. Sezon yeni gelen oyuncular

Oldukça büyük bir oyuncu kadrosuna sahip olan ve kadrosu gibi çok büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı dizisinin yeni sezonda da bizlerle olacağını söylemiştik. Eylül 2021’de devam edecek olan diziye katılacak yeni oyuncuları sayfamızda açacağımız yeni konularla sizleri bilgilendireceğiz.