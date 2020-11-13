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Gönül Dağı dizisi yeni bölümü neden yayınlanmadı? Gönül Dağı yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün yayınlanması pek çok kişiyi meraklandırmaya devam ediyor. Pek çok Gönül Dağı hayranı dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya devam ederken aynı zamanda dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı da araştırılıyor.

13 Kasım 2020 Cuma 03:27
Gönül Dağı dizisi yeni bölümü neden yayınlanmadı? Gönül Dağı yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
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TRT1’in yeni sezon dizilerinden bir tanesi olan Gönül Dağı’nın yeni bölümünün yayınlanmaması pek çok kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor. Pek çok dizi sever Gönül Dağı dizisinin neden yayınlanmadığını araştırmaya devam ederken kanaldan ve Gönül Dağı ekibinden resmi açıklama geldi.


Yapılan açıklamada sette yapılan rutin Covid-19 testi sonucunda çok sayıda kişide virüs olduğu belirtildi. Her hafta başında yapılan testlerde 2 oyuncu ve 28 set görevlisinin testinin pozitif çıkması panik yarattı.

Yapım şirketi tarafından alınan kararlar neticesinde sete 10 gün süre ile ara verilirken hazırda bulunan 3 – 4 bölümlük dizi stoğunun kullanılmasına karar verildi. Dizinin ekibinin 14 Kasım tarihinde tekrar sete gelerek çalışmalara başlayacağı belirtildi. Gönül Dağı dizisinde testleri pozitif çıkan Gülsim İlhan Ali ve Ali Düşenkalkar’ın sağlık durumlarına göre setin ayarlanmasına karar verildi. İki oyuncunun da sağlık durumlarının şu an da iyi olduğu açıklandı.

Dizinin başrol oyuncularından bir tanesi olan ve Dilek karakterine hata veren Gülsim İlhan Ali son yapılan testinin negatif olduğu açıklandı.

 



Son Güncelleme: 13.11.2020 03:27
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Gönül DağıNedenYayınlanmıyorTRT1
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