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Gönül Dağı dizisi yeni bölümler yayınlanacak mı? Koronavirüs diziyi tehlikeye soktu!

TRT 1 ekranlarında yeni başlayan Gönül Dağı dizisinde Covid-19 tehlikesi sürüyor. Dizinin çekimleri virüsten dolayı durdurulmuş durumda. Dizinin hayranları Gönül Dağı dizisinin yayınlanmaya devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Gönül Dağı dizisi ekranlarda yer almaya devam edecek mi?

12 Kasım 2020 Perşembe 21:10
Gönül Dağı dizisi yeni bölümler yayınlanacak mı? Koronavirüs diziyi tehlikeye soktu!
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Cast direktörlüğünde Yelda Gürkan, yönetmen koltuğunda Yahya Samancı’nın bulunduğu dizinin başrol oyunculuğunu Berk Atan ve Gülsüm İlhan bulunurken, oyuncu kadrosunda: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Erdal Cindoruk, Ali Düşenkalkar, Yavuz Sepetçi, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Nuri Gökaşan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Çiğdem Aygün ve Şebnem Dilligil bulunmaktadır. Oldukça yoğun bir çalışma ortamı olan dizinin setinde bulunan kişilerin test sonucu pozitif çıkmıştı. En son alınan bilgiler göre dizide 39 kişinin test sonucu pozitif olduğu öğrenilmiştir.

Ekibinde 39 Korona Pozitif Olan Gönül Dağı Dizisi Yayınlanacak Mı?


Gönül Dağı dizisinin setinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Ekipte virüs vaka sayısının 5’e düştüğü duyuruldu. Virüs sürecin, hafif atlatmış olan Ali Düşenkalkar yarın yeniden test yaptıracak. Ekip karantina sürecini atlattıktan sonra yeniden çekimlerin devam edilmesi bekleniyor. TRT1 ve yapım ekibinin ortak aldığı kararla pandemiden dolayı çalışamayan kişilere ekstra bir ödeme yapılmasına karar verildi. Gönül Dağı dizisinin hazır bölümlerinin olması dizinin yayın hayatında bir sıkıntı yaşanmayacağını gösteriyor. Dizi her zamanki gününde ve saatinde yayınlanmaya devam edecek.



Son Güncelleme: 12.11.2020 21:10
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıDiziTRT1
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