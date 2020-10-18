Gönül Dağı dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Köprü Film tarafından hazırlanan dizinin başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk ve Ege Aydan gibi isimler yer alıyor. Dün akşam ilk bölümü yayınlanan dizinin tekrar bölümlerinin yayınlanacağı tarihler ise şöyle:

Pazar 16.40 / 23.35

Pazartesi 11.00 / 23.40

Salı 23.40

Çarşamba 00.15

Perşembe 08.00 / 23.30

Cuma 08.00 / 01.30

Gönül Dağı dizisi ikinci bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 kanalında yayınlanacak.