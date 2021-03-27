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Gönül Dağı dizisi Taner’i kim canlandırıyor? Berk Atan'ın biyografisi

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Gönül Dağı dizisi Taner’i kim canlandırıyor? Berk Atan'ın biyografisi haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 27.03.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

27 Mart 2021 Cumartesi 19:39
Gönül Dağı dizisi Taner’i kim canlandırıyor? Berk Atan'ın biyografisi
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin,,, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Feyza Işık, Erdal Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Eskişehir’de çekilen dizinin Taner’i Berk Atan’ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Berk Atan Kimdir?

1991 yılında İzmir’de doğan Berk Atan, 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olmuştur. Oyunculuk hayatı bu şekilde başlayan Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunudur.

Güneşin Kızları, Altındağı yapımlarında rol alan Atan, son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 27.03.2021 19:39
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TanerGönüldağı
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