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Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Berk Atan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Berk Atan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 20 Şubat 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 19:39
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Berk Atan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin,,, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Feyza Işık, Erdal Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Eskişehir’de çekilen dizinin Taner’i Berk Atan’ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Berk Atan Kimdir?

1991 yılında İzmir’de doğan Berk Atan, 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olmuştur. Oyunculuk hayatı bu şekilde başlayan Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunudur.

Güneşin Kızları, Altındağı yapımlarında rol alan Atan, son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 20.02.2021 19:39
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TanerGönüldağı
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