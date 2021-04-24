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Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın yer aldığı diziler

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın yer aldığı diziler haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 24.04.2021 tarihli haberimizde.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:29
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın yer aldığı diziler
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri haline gelen Gönül Dağı dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide dikkat çeken karakterlerden biri olan Taner karakterinin kim olduğuyla ilgili sorular sorulmaya başlandı.

Gönül Dağı dizisindeki Taner karakteri dizinin önemli oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Tamer karakterinin ilerleyen bölümlerde Dilek karakteri ile birlikte olacağı düşünülürken diğer yandan da bunun hangi olaylar sonucunda gerçekleşeceği sabırsızlıkla bekleniyor.

Gönül Dağı Taner Kimdir?

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Ecem Özkaya, Gülhan Tekin, Gülsüm Ali İlhan gibi önemli isimler yer alıyor. Dizide Taner karakterini canlandıran oyuncusunun ismi ise Berk Atan olarak karşımıza çıkıyor.

Berk Atan Kimdir?

Berk Atan 1991 senesinde İzmir’de doğmuştur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde oyunculuk eğitimini sürdüren yakışıklı oyuncu ilk defa 2013 senesinde Her Şey Yolunda Merkez dizisi ile tecrübe sahibi olmuştur. Kendisinin sosyal medya hesaplarını merak edenler için Berk Atan’ın İnstagram hesabı @berkatan’dır. Aşağıdaki kısımda Berk Atan’ın daha önceden yer aldığı tüm yapımlar seneleriyle birlikte sıralanmıştır.

2013 – Her Şey Yolunda Merkez

2013 – Altındağlı (Pamir)

2015 – Güneşin Kızları (Savaş)

2020 – Gönül Dağı (Taner)

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:29
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Anahtar Kelimeler:
Berk AtanGönül DağıTrt 1
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