İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın hayatı!

Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın hayatı! konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın hayatı! haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 6 Mart 2021 Cumartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 19:30
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın hayatı!
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri haline gelen Gönül Dağı dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide dikkat çeken karakterlerden biri olan Taner karakterinin kim olduğuyla ilgili sorular sorulmaya başlandı.

Gönül Dağı dizisindeki Taner karakteri dizinin önemli oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Tamer karakterinin ilerleyen bölümlerde Dilek karakteri ile birlikte olacağı düşünülürken diğer yandan da bunun hangi olaylar sonucunda gerçekleşeceği sabırsızlıkla bekleniyor.

Gönül Dağı Taner Kimdir?

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Ecem Özkaya, Gülhan Tekin, Gülsüm Ali İlhan gibi önemli isimler yer alıyor. Dizide Taner karakterini canlandıran oyuncusunun ismi ise Berk Atan olarak karşımıza çıkıyor.

Berk Atan Kimdir?

Berk Atan 1991 senesinde İzmir’de doğmuştur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde oyunculuk eğitimini sürdüren yakışıklı oyuncu ilk defa 2013 senesinde Her Şey Yolunda Merkez dizisi ile tecrübe sahibi olmuştur. Kendisinin sosyal medya hesaplarını merak edenler için Berk Atan’ın İnstagram hesabı @berkatan’dır. Aşağıdaki kısımda Berk Atan’ın daha önceden yer aldığı tüm yapımlar seneleriyle birlikte sıralanmıştır.

2013 – Her Şey Yolunda Merkez

2013 – Altındağlı (Pamir)

2015 – Güneşin Kızları (Savaş)

2020 – Gönül Dağı (Taner)

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Berk AtanGönül DağıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Forgotten/unutulmuş film konusu
Forgotten/unutulmuş film konusu
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın hayatı!
Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Semih Ertürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya'nın hayatı!
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ege Aydan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisindeki Kamuran karakteri Kimdir? Nihan Durukan Yapıcı dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisi Serdar karakterini kim canlandırıyor? Utku Ateş kimdir?
Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Nuri Gökaşan'ın hayatı!
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya yer aldığı dizi ve film yapımları
Bir Şansım Olsa başvuruları nasıl yapılır? Başvuru adresi ve whatsapp numarası
Sen Çal Kapımı dizisindeki Efe Akman karakteri kimdir? Ali Ersan Duru nereli, yaşı kaç?
Günlük burç yorumları 15 Ocak 2020 Çarşamba - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Bitcoin alıp satmak haram mı? Kripto para alıp satmak caiz mi?
İstanbul'da en ucuz daireler hangi ilçelerde? Ev almadan mutlaka bakın
Game Of Thrones devam dizisi ne zaman başlayacak? Adı ne olacak?
Şampiyonlar Ligi 2021 son 16 maçları tek maç mı olacak, hangi takımlar eşleşti?
Süt parası alma şartları nelerdir? 2021 Süt parası aylık ne kadardır?
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabirleri ve yorumları
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler yaşı ve oynadığı diziler
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek kimdir, nereli yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı Bahar karakterini kim canlandırıyor? Melis Sabah biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Emekliye aile yardımı verilecek mi? 2021 Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.