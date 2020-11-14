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Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan yer aldığı dizi ve film yapımları

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan yer aldığı dizi ve film yapımları haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 14 Kasım 2020 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

14 Kasım 2020 Cumartesi 19:39
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan yer aldığı dizi ve film yapımları
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin,,, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Feyza Işık, Erdal Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Eskişehir’de çekilen dizinin Taner’i Berk Atan’ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.


Berk Atan Kimdir?

1991 yılında İzmir’de doğan Berk Atan, 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olmuştur. Oyunculuk hayatı bu şekilde başlayan Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunudur.

Güneşin Kızları, Altındağı yapımlarında rol alan Atan, son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 14.11.2020 19:39
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TanerGönüldağı
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