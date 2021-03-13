İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan rol aldığı yapımlar ve biyografisi konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Mart 13 Cumartesi tarihindeki haberimizden Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan rol aldığı yapımlar ve biyografisi hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 19:29
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri haline gelen Gönül Dağı dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide dikkat çeken karakterlerden biri olan Taner karakterinin kim olduğuyla ilgili sorular sorulmaya başlandı.

Gönül Dağı dizisindeki Taner karakteri dizinin önemli oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Tamer karakterinin ilerleyen bölümlerde Dilek karakteri ile birlikte olacağı düşünülürken diğer yandan da bunun hangi olaylar sonucunda gerçekleşeceği sabırsızlıkla bekleniyor.

Gönül Dağı Taner Kimdir?

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Ecem Özkaya, Gülhan Tekin, Gülsüm Ali İlhan gibi önemli isimler yer alıyor. Dizide Taner karakterini canlandıran oyuncusunun ismi ise Berk Atan olarak karşımıza çıkıyor.

Berk Atan Kimdir?

Berk Atan 1991 senesinde İzmir’de doğmuştur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde oyunculuk eğitimini sürdüren yakışıklı oyuncu ilk defa 2013 senesinde Her Şey Yolunda Merkez dizisi ile tecrübe sahibi olmuştur. Kendisinin sosyal medya hesaplarını merak edenler için Berk Atan’ın İnstagram hesabı @berkatan’dır. Aşağıdaki kısımda Berk Atan’ın daha önceden yer aldığı tüm yapımlar seneleriyle birlikte sıralanmıştır.

2013 – Her Şey Yolunda Merkez

2013 – Altındağlı (Pamir)

2015 – Güneşin Kızları (Savaş)

2020 – Gönül Dağı (Taner)

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 19:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Berk AtanGönül DağıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show 17. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi İbo Show 17. son bölüm Star TV canlı izle
İbo Show 17. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi İbo Show 17. son bölüm Star TV canlı izle
TV8 Doya Doya Moda final mi yapıyor, bitiyor mu?
TV8 Doya Doya Moda final mi yapıyor, bitiyor mu?
Iron Man filmi fragmanı izle - Iron Man filmi konusu ve oyuncuları
Iron Man filmi fragmanı izle - Iron Man filmi konusu ve oyuncuları
Show TV Çukur dizisi ne zaman final yapacak? Dizide son yaklaşıyor!
Show TV Çukur dizisi ne zaman final yapacak? Dizide son yaklaşıyor!
Mucize Doktor Dizisinde Nazlı diziden ayrılacak mı? Nazlı'nın yerine kim geliyor?
Mucize Doktor Dizisinde Nazlı diziden ayrılacak mı? Nazlı'nın yerine kim geliyor?
Masum 357. Bölüm bölüm fragmanı ve 14 Mart 2021 Pazar özeti Kanal 7
Masum 357. Bölüm bölüm fragmanı ve 14 Mart 2021 Pazar özeti Kanal 7

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
İbo Show 17. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi İbo Show 17. son bölüm Star TV canlı izle
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı Ağıtçı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Erdal Cindoruk kimdir?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı'nın yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisi Serdar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Utku Ateş kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisi Veysel karakteri kimdir? Semih Ertürk kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu'nun hayatı!
Exxen Şeref Bey 11. bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma
Yasak Elma dizisine katılan Nilperi Şahinkaya kimdir? Cansu karakteri kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
TJK 13 Mart 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Devletten geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara karşılıksız sosyal yardımlar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki Işıl karakteri kimdir? Sude Zülal Güler nereli, yaşı kaç?
Milletvekili maaşları ne kadar oldu? Mart 2021
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine Belinay Süvari hayat veriyor
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Melis Sabah yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.