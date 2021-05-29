İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan nerelidir?

Birçok kişinin merak ettiği Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan nerelidir? haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 29-05-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:39
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan nerelidir?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin,,, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Feyza Işık, Erdal Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Eskişehir’de çekilen dizinin Taner’i Berk Atan’ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Berk Atan Kimdir?

1991 yılında İzmir’de doğan Berk Atan, 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olmuştur. Oyunculuk hayatı bu şekilde başlayan Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunudur.

Güneşin Kızları, Altındağı yapımlarında rol alan Atan, son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat vermektedir.


Son Güncelleme: 29.05.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TanerGönüldağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan nerelidir?
Sen Çal Kapımı dizisindeki Balca karakteri kimdir? İlayda Çevik nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu doğum tarihi
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizi çekim seti hangi ilde?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gaye Turgut Evin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
29 Mayıs 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 29 Mayıs 2021 Cumartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık'ın yer aldığı diziler
Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan kimdir?
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Masumlar Apartmanı 35. bölüm izle tek parça! Masumlar Apartmanı son bölüm kesintisiz izle!
Bitcoin'de ayı sezonu başladı mı? Kripto borsayı ilerleyen günlerde neler bekliyor?
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Alkış nereli, yaşı kaç?
MB Haziran 2021 PPK faiz kararı toplantısı ne zaman?
ÇYDD burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 ÇYDD burs başvuru evrakları
4B'li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olabilirim?
Bugün kimin maçı var? 29 Mayıs 2021 Cumartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
10.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 10.000 TL'ye verilen faiz tutarı
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması katılım şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
Menajerimi Ara dizisinde Leyla karakterini Pınar Ünsal canlandırıyor
Sen Çal Kapımı Efe Akman kimdir? Ali Ersan Duru yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.