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Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kimdir, nereli yaşı kaç?

Basının ve okurların dikkatini çeken Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kimdir, nereli yaşı kaç? başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 07.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

07 Kasım 2020 Cumartesi 19:39
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kimdir, nereli yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin,,, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Feyza Işık, Erdal Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Eskişehir’de çekilen dizinin Taner’i Berk Atan’ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.


Berk Atan Kimdir?

1991 yılında İzmir’de doğan Berk Atan, 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olmuştur. Oyunculuk hayatı bu şekilde başlayan Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunudur.

Güneşin Kızları, Altındağı yapımlarında rol alan Atan, son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 07.11.2020 19:39
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TanerGönüldağı
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