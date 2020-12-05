İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 5 Aralık 2020 Cumartesi tarihli haberimizde Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 5 Aralık 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:31
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri haline gelen Gönül Dağı dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide dikkat çeken karakterlerden biri olan Taner karakterinin kim olduğuyla ilgili sorular sorulmaya başlandı.

Gönül Dağı dizisindeki Taner karakteri dizinin önemli oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Tamer karakterinin ilerleyen bölümlerde Dilek karakteri ile birlikte olacağı düşünülürken diğer yandan da bunun hangi olaylar sonucunda gerçekleşeceği sabırsızlıkla bekleniyor.

Gönül Dağı Taner Kimdir?

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Ecem Özkaya, Gülhan Tekin, Gülsüm Ali İlhan gibi önemli isimler yer alıyor. Dizide Taner karakterini canlandıran oyuncusunun ismi ise Berk Atan olarak karşımıza çıkıyor.

Berk Atan Kimdir?

Berk Atan 1991 senesinde İzmir’de doğmuştur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde oyunculuk eğitimini sürdüren yakışıklı oyuncu ilk defa 2013 senesinde Her Şey Yolunda Merkez dizisi ile tecrübe sahibi olmuştur. Kendisinin sosyal medya hesaplarını merak edenler için Berk Atan’ın İnstagram hesabı @berkatan’dır. Aşağıdaki kısımda Berk Atan’ın daha önceden yer aldığı tüm yapımlar seneleriyle birlikte sıralanmıştır.

2013 – Her Şey Yolunda Merkez

2013 – Altındağlı (Pamir)

2015 – Güneşin Kızları (Savaş)

2020 – Gönül Dağı (Taner)

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Berk AtanGönül DağıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?
Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?
İyi Aile Babası dizisinin Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu'nun eşi kimdir?
İyi Aile Babası dizisinin Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu'nun eşi kimdir?
Bir Nefes Yeter film konusu nedir? Bir Nefes Yeter filmi türü, konusu ve oyuncuları
Bir Nefes Yeter film konusu nedir? Bir Nefes Yeter filmi türü, konusu ve oyuncuları
Kırmızı Oda'da Ermişler sahnesi sosyal medya da gündem oldu
Kırmızı Oda'da Ermişler sahnesi sosyal medya da gündem oldu
İbo Show'un 4. hafta konukları belli oldu
İbo Show'un 4. hafta konukları belli oldu
O Ses Türkiye Rap yarışma başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye Rap Juri üyeleri kimler?
O Ses Türkiye Rap yarışma başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye Rap Juri üyeleri kimler?

Popüler Haberler

Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?
Engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu süresi sorgulama nasıl yapılır?
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
BİM 6 Aralık Pazar açık mı?
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Diyanet hac ve umrey ibadetleri iptal mi edildi? 2020 Hac ibadeti iptal edilecek mi? Diyanet açıkladı!
Saçların hızlı ve sağlıklı uzaması için öneriler
Şampiyon dizisi Güneş kimdir? Gerçek adı nedir? Emir Özyakışır hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp (Celal Al) kimdir?
Tek tırnaklı eti nedir, yenir mi? Tek tırnaklı hayvanlar hangileridir?
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş doğum tarihi
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
İbo Show konuğu Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli?
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt doğum tarihi
İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?
Çocukluk dizisinde Hayalet karakterini Batuhan Gelenler canlandırıyor

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.