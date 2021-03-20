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Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Mart 20 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 19:39
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin,,, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Feyza Işık, Erdal Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Eskişehir’de çekilen dizinin Taner’i Berk Atan’ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Berk Atan Kimdir?

1991 yılında İzmir’de doğan Berk Atan, 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olmuştur. Oyunculuk hayatı bu şekilde başlayan Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunudur.

Güneşin Kızları, Altındağı yapımlarında rol alan Atan, son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 20.03.2021 19:39
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TanerGönüldağı
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