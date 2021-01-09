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Gönül Dağı dizisi Taner karakterini kim canlandırıyor? Berk Atan biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gönül Dağı dizisi Taner karakterini kim canlandırıyor? Berk Atan biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 20:18
Gönül Dağı dizisi Taner karakterini kim canlandırıyor? Berk Atan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin,,, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Feyza Işık, Erdal Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Eskişehir’de çekilen dizinin Taner’i Berk Atan’ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Berk Atan Kimdir?

1991 yılında İzmir’de doğan Berk Atan, 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olmuştur. Oyunculuk hayatı bu şekilde başlayan Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunudur.

Güneşin Kızları, Altındağı yapımlarında rol alan Atan, son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 09.01.2021 20:18
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Anahtar Kelimeler:
TanerGönüldağı
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