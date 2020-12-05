İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan'ın hayatı ve yer aldığı diziler haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 05.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:39
Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin,,, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Feyza Işık, Erdal Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Eskişehir’de çekilen dizinin Taner’i Berk Atan’ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Berk Atan Kimdir?

1991 yılında İzmir’de doğan Berk Atan, 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olmuştur. Oyunculuk hayatı bu şekilde başlayan Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunudur.

Güneşin Kızları, Altındağı yapımlarında rol alan Atan, son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 05.12.2020 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TanerGönüldağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?
Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?
İyi Aile Babası dizisinin Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu'nun eşi kimdir?
İyi Aile Babası dizisinin Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu'nun eşi kimdir?
Bir Nefes Yeter film konusu nedir? Bir Nefes Yeter filmi türü, konusu ve oyuncuları
Bir Nefes Yeter film konusu nedir? Bir Nefes Yeter filmi türü, konusu ve oyuncuları
Kırmızı Oda'da Ermişler sahnesi sosyal medya da gündem oldu
Kırmızı Oda'da Ermişler sahnesi sosyal medya da gündem oldu
İbo Show'un 4. hafta konukları belli oldu
İbo Show'un 4. hafta konukları belli oldu
O Ses Türkiye Rap yarışma başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye Rap Juri üyeleri kimler?
O Ses Türkiye Rap yarışma başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye Rap Juri üyeleri kimler?

Popüler Haberler

BİM 6 Aralık Pazar açık mı?
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
AGİ ödemesi nasıl hesaplanır? 2020 AGİ kimlere verilir?
Kimsesizler'e katılan Damla Cercisoğlu Kimdir? Betül öğretmen karakteri kimdir?
Elektronik eşya severlere müjde! Media Markt büyük cuma indirimleri başladı!
Atv canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
EDHO Boran ölecek mi? Masa Boran'ın infazını istiyor!
Öğrenciye ihtiyaç kredisi veren bankalar ve kredi limitleri 2020
TLC'den Yeni Su Gibi Evler Programı! Su Gibi Evler Ne zaman başlıyor?
2019 LGS'ye Kaç Gün Kaldı? 2019 LGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilebilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren sebze ve meyveler
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt doğum tarihi
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüpoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
Gönül Dağı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
İbo Show konuğu Arif Susam kaç yaşında, nereli?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.