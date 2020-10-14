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Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Gönül Dağı dizisinin Taner'ine kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Taner karakterine Berk Atan hayat veriyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:11
Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin,,, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Feyza Işık, Erdal Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Eskişehir’de çekilen dizinin Taner’i Berk Atan’ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.


Berk Atan Kimdir?

1991 yılında İzmir’de doğan Berk Atan, 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olmuştur. Oyunculuk hayatı bu şekilde başlayan Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunudur.

Güneşin Kızları, Altındağı yapımlarında rol alan Atan, son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 14.10.2020 16:18
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GönüldağıTaner
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