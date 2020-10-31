İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan kimdir, nereli, kaç yaşında?

31 Ekim Cumartesi 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan kimdir, nereli, kaç yaşında? hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan kimdir, nereli, kaç yaşında? konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 31 Ekim 2020 Cumartesi tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

31 Ekim 2020 Cumartesi 19:29
Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri haline gelen Gönül Dağı dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide dikkat çeken karakterlerden biri olan Taner karakterinin kim olduğuyla ilgili sorular sorulmaya başlandı.

Gönül Dağı dizisindeki Taner karakteri dizinin önemli oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Tamer karakterinin ilerleyen bölümlerde Dilek karakteri ile birlikte olacağı düşünülürken diğer yandan da bunun hangi olaylar sonucunda gerçekleşeceği sabırsızlıkla bekleniyor.

Gönül Dağı Taner Kimdir?

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Ecem Özkaya, Gülhan Tekin, Gülsüm Ali İlhan gibi önemli isimler yer alıyor. Dizide Taner karakterini canlandıran oyuncusunun ismi ise Berk Atan olarak karşımıza çıkıyor.

Berk Atan Kimdir?

Berk Atan 1991 senesinde İzmir’de doğmuştur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde oyunculuk eğitimini sürdüren yakışıklı oyuncu ilk defa 2013 senesinde Her Şey Yolunda Merkez dizisi ile tecrübe sahibi olmuştur. Kendisinin sosyal medya hesaplarını merak edenler için Berk Atan’ın İnstagram hesabı @berkatan’dır. Aşağıdaki kısımda Berk Atan’ın daha önceden yer aldığı tüm yapımlar seneleriyle birlikte sıralanmıştır.


2013 – Her Şey Yolunda Merkez

2013 – Altındağlı (Pamir)

2015 – Güneşin Kızları (Savaş)

2020 – Gönül Dağı (Taner)

 



Son Güncelleme: 31.10.2020 19:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Berk AtanGönül DağıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine Nazlı Pınar Kaya hayat veriyor
Zümrüdüanka dizisi Cihan karakterini kim canlandırıyor? İsmail Hacıoğlu kimdir?
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk'ün hayatı!
Kırmızı Oda dizisindeki Sema karakteri Kimdir? Nur Erkul dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya yaşı ve oynadığı diziler
Çocukluk dizisi Nene karakteri kimdir? İpek Çiçek hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinde Dilek'in nişanlısı geldi, ortalık karıştı!
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yaşı ve oynadığı diziler
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2020 Boşanma Dilekçesi ücreti
Şehir Hastanesi iş ilanları ve personel alımı 2020 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Mersin şehir hastanesi ve iş başvurusu şartları
Hızlı kredi kartı onayı ile anında kredi kartı veren bankalar
Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever kimdir, kaç yaşında, evli mi?
2020 EKPSS Ne zaman yapılacak? EKPSS başvuru ve kura tarihleri ne zaman belli olacak?
Azize neden yok? Dizi neden yayınlanmadı? Kanal D yayın akışında neden yok? Yeni bölüm Azize hangi gün yayınlanacak?
Gönül Dağı dizisi Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli'nin hayatı ve yer aldığı diziler
Artçı deprem ne demektir? Artçı depremler ne zaman ve nasıl olur? Öncü ve Artçı deprem tanımları
Güncel fay hattı sorgulama, evimin altından fay hattı geçiyor mu? AFAD deprem haritası ve fay hattı sorgulama
Star TV Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.