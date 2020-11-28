İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Son Dakika
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör...
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri arasında aşk mı var? Süpriz aşk iddiası!
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri...
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer alacak dizi, film ve belgesel içerikleri
Son Dakika
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer...

Gönül Dağı dizisi Taner (Berk Atan) kimdir?

Gönül Dağı dizisi Taner (Berk Atan) kimdir? haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 28.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:39
Gönül Dağı dizisi Taner (Berk Atan) kimdir?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin,,, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Feyza Işık, Erdal Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Eskişehir’de çekilen dizinin Taner’i Berk Atan’ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Berk Atan Kimdir?

1991 yılında İzmir’de doğan Berk Atan, 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olmuştur. Oyunculuk hayatı bu şekilde başlayan Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunudur.

Güneşin Kızları, Altındağı yapımlarında rol alan Atan, son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 28.11.2020 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TanerGönüldağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Taner (Berk Atan) kimdir?
Çocukluk dizisi Hayalet kimdir? Gerçek adı nedir? Batuhan Gelenler nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisinin Selami'yi Eser Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisinin çekildiği yer neresi? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur kimdir? Simay Barlas kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Çocukluk dizisine katılan İpek Çiçek kimdir? Nene karakteri kimdir?
Kefaret ne demektir? Kefaret kelime anlamı nedir?
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Mina Derman kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisi Filiz karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Deniz Ertürk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı dizisi Suna kimdir? Özge Özberk yaşı ve oynadığı diziler
TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? Toki dar gelirliye sosyal konut kura çekiliş tarihleri
ÖSYM Yökdil sınavı ne zaman yapılacak? 2020 YÖKDİL sınav takvimi
10 Kasım Atatürk'ü anma günü ne zaman? 10 Kasım Atatürk'ü anma günü uzun ve kısa şiirleri
180 ay vade imkanı ile ev sahibi olabilirsiniz! 180 ay vadeyle konut kredisi veren bankalar
Okul kaydı için istenen sağlık raporu nasıl ve nereden alınır?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakteri kimdir? Burak Tozkoparan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisi Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli'nin hayatı ve yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray
Bir Annenin Günahı dizisine katılan Mert Yazıcıoğlu kimdir? Yusuf karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'a katılan Sude Zülal Güler Kimdir? Işıl karakteri kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.