İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'in hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 16.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:42
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisine yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. Son olarak elde edilen bilgilere göre 31 Ekim’de yayınlanacak olan 3. Bölümde diziye yeni bir oyuncu daha katılacak.

Dizinin en önemli karakterlerinden olan Dilek’in nişanlısı olarak diziye dahil olacak olan Serdar karakterine Utku Ateş hayat verecek. Gönül Dağı dizisine Serdar karakterinin katılmasıyla birlikte tüm dengelerin yerinden oynayacak ve ilişkilerde değişimler olacak.

Serdar karakterini canlandıracak olan Utku Ateş rolüyle ilgili olarak, “Sezonun en kaliteli yapımlarından birine dahil olmak benim için mutluluk verici. Gönül Dağı’nda, Serdar girdikten sonra dengeler değişecek. Dilek ve Taner’in arasına karakedi gibi girecek Serdar karakterinin büyük ilgi göreceğini umuyorum” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Serdar karakterinin Dilek’e karşı takıntılı bir şekilde aşık olduğunu aktaran Ateş, Serdar’ın avukat bir babanın tek oğlu olduğunu, onu hayallerine bağlayan tek şeyin Dilek olduğunu ve onu kaybetmemek için her şeyi yapabileceğini ifade etti.

Senaryosu Mustafa Çiftçi’nin “gün yüzüne çıkmamış” öykülerinden esinlenerek yazılmış olan Gönül Dağı dizisinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz ve yönetmenliğini ise Yahya Samancı gerçekleştiriyor.

Gönül Dağı dizisinin oyuncularına bakıldığında ise Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün gibi önemli isimler yer alıyor.



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu
Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu
Ramo'da sürpriz ayrılık: Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziden ayrıldı
Ramo'da sürpriz ayrılık: Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziden ayrıldı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Annenin Günahı dizisi Nazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İbo Show Haluk Levent kimdir, nereli? Haluk Levent kaç yaşında, evli mi?
Çin'de Koronavirüs artışıyla 5 günde hastane inşa edildi!
Bir Annenin Günahı dizisindeki Çetin karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine Berk Atan hayat veriyor
Çocukluk dizisinin Hayalet'i Batuhan Gelenler'in hayat hikayesi!
Sen Çal Kapımı dizisi Balca karakteri kimdir? İlayda Çevik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Türk Telekom 650 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom personel alım şartları
Diğer tahıllara oranla 2 kat fazla besin lifi içeren kinoa nasıl pişirilir?
Yemin dizisi neden yayınlanmadı? 27 28 Ekim Yemin neden yok? Yemin yeni bölüm ne zaman?
Trafikte, seyir halindeyken, araç / araba kullanırken cep telefonu ile görüşmenin, konuşmanın cezası nedir, ne kadardır?
EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son durum ne? Gündemdeki EYT son gelişmeleri
Entübe nedir? Entübe hasta ne demektir? Hastaya entübe işlemi nasıl yapılır?
Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Semih Ertürk'ün yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisindeki Taner karakteri Kimdir? Berk Atan dizideki rolü ve hayatı
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur kimdir? Simay Barlas yaşı ve oynadığı diziler
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra kimdir? Mina Derman kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Annenin Günahı dizisindeki Zehra karakteri Kimdir? Mina Derman dizideki rolü ve hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.