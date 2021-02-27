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Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 27.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 19:25
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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TRT ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı farkı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizide en dikkat çeken karakterlerden biri de Serdar karakteri oldu.

Gönül Dağı Serdar karakteri

Diziye son bölümde katılan Serdar karakteri dikkatlerden kaçmadı. Serdar’ın dizideki rolünün de önemli olacağı görüldü. Annesi ve babası avukat olan Serdar tek çocuktur. Takıntılı bir tip olan Serdar aynı şekilde Dilek’e de takıntılı şekilde aşıktır. Serdar Dilek için birçok fedakarlık yapacak ve onun için çok önemli bir yere sahip olacaktır.

Gönül Dağı Serdar kimdir?

Gönül Dağı dizisine 3 bölümde katılan Serdar karakterini yakışıklı oyuncu Utku Ateş canlandırıyor. Ateş, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde Sineme ve Tiyatro eğitimi almıştır. Yakışıklı oyuncu ilk olarak Kurt Seyit ve Şura adlı diziyle kamera karşısına geçmiş daha sonra çok sayıda reklam filminde yer almıştır. Ateş’in yer aldığı en bilinen reklam filmleri arasında Anadolu Hayat, Flo, Ruffles, Knorr, Halley, Turkcell gibi markaların reklamları bulunmaktadır. Reklamların yanı sıra yakışıklı oyuncunun yer aldığı diziler şu şekildedir;

2020 – Gönül Dağı (Serdar)s

2019 – Kuzgun

2018 – Erkenci Kuş (Yiğit)

2018 – Jet Sosyete

2018 – Ege’nin Hamsisi (Sinan)

2017 – Hayat Sırları (Murat)

2015 – Çilek Kokusu (Barış)

2014 – Kurt Seyit ve Şura



Son Güncelleme: 27.02.2021 19:25
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