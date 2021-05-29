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Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 29.05.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:42
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisine yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. Son olarak elde edilen bilgilere göre 31 Ekim’de yayınlanacak olan 3. Bölümde diziye yeni bir oyuncu daha katılacak.

Dizinin en önemli karakterlerinden olan Dilek’in nişanlısı olarak diziye dahil olacak olan Serdar karakterine Utku Ateş hayat verecek. Gönül Dağı dizisine Serdar karakterinin katılmasıyla birlikte tüm dengelerin yerinden oynayacak ve ilişkilerde değişimler olacak.

Serdar karakterini canlandıracak olan Utku Ateş rolüyle ilgili olarak, “Sezonun en kaliteli yapımlarından birine dahil olmak benim için mutluluk verici. Gönül Dağı’nda, Serdar girdikten sonra dengeler değişecek. Dilek ve Taner’in arasına karakedi gibi girecek Serdar karakterinin büyük ilgi göreceğini umuyorum” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Serdar karakterinin Dilek’e karşı takıntılı bir şekilde aşık olduğunu aktaran Ateş, Serdar’ın avukat bir babanın tek oğlu olduğunu, onu hayallerine bağlayan tek şeyin Dilek olduğunu ve onu kaybetmemek için her şeyi yapabileceğini ifade etti.

Senaryosu Mustafa Çiftçi’nin “gün yüzüne çıkmamış” öykülerinden esinlenerek yazılmış olan Gönül Dağı dizisinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz ve yönetmenliğini ise Yahya Samancı gerçekleştiriyor.

Gönül Dağı dizisinin oyuncularına bakıldığında ise Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün gibi önemli isimler yer alıyor.


Son Güncelleme: 29.05.2021 19:42
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıTrt 1
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