İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Gönül Dağı dizisi Serdar karakterini kim canlandırıyor? Utku Ateş biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Gönül Dağı dizisi Serdar karakterini kim canlandırıyor? Utku Ateş biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 30-01-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:25
Gönül Dağı dizisi Serdar karakterini kim canlandırıyor? Utku Ateş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı farkı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizide en dikkat çeken karakterlerden biri de Serdar karakteri oldu.

Gönül Dağı Serdar karakteri

Diziye son bölümde katılan Serdar karakteri dikkatlerden kaçmadı. Serdar’ın dizideki rolünün de önemli olacağı görüldü. Annesi ve babası avukat olan Serdar tek çocuktur. Takıntılı bir tip olan Serdar aynı şekilde Dilek’e de takıntılı şekilde aşıktır. Serdar Dilek için birçok fedakarlık yapacak ve onun için çok önemli bir yere sahip olacaktır.

Gönül Dağı Serdar kimdir?

Gönül Dağı dizisine 3 bölümde katılan Serdar karakterini yakışıklı oyuncu Utku Ateş canlandırıyor. Ateş, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde Sineme ve Tiyatro eğitimi almıştır. Yakışıklı oyuncu ilk olarak Kurt Seyit ve Şura adlı diziyle kamera karşısına geçmiş daha sonra çok sayıda reklam filminde yer almıştır. Ateş’in yer aldığı en bilinen reklam filmleri arasında Anadolu Hayat, Flo, Ruffles, Knorr, Halley, Turkcell gibi markaların reklamları bulunmaktadır. Reklamların yanı sıra yakışıklı oyuncunun yer aldığı diziler şu şekildedir;

2020 – Gönül Dağı (Serdar)s

2019 – Kuzgun

2018 – Erkenci Kuş (Yiğit)

2018 – Jet Sosyete

2018 – Ege’nin Hamsisi (Sinan)

2017 – Hayat Sırları (Murat)

2015 – Çilek Kokusu (Barış)

2014 – Kurt Seyit ve Şura



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRTDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Başakşehir Hatayspor maç özeti ve golleri izle! Hatay 5 Başakşehir 1 özet
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 30 Ocak 2021 Cumartesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Feridun Siniroğlu kimdir, nereli?
Tövbeler Olsun Makbuş kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Işıldar hakkında bilgiler
2021 Vodafone yükle kazan kampanyası ile 5 GB kadar bedava internet ve her yöne 1000 dakika konuşma paketi
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bim Heifer sterilizasyon spreyi alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Rüyada büyük fare görmek ne demektir? Rüyada büyük fare görmenin tabiri ve anlamı
Kira desteği yardımı başvurusu son gün ne zaman?
Gelir belgesi olmadan kredi veren bankalar ve şartları?
Gölde Dehşet filminin konusu nedir? Filmde rol alan oyuncular ve film fragmanı
Kuzgun yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuzgun'a yeni sezonda katılan oyuncular kimler?
Trafik Polisi WhatsApp ihbar hattı numarası
Şartları sağlayan yaşlılar için her ay 672 lira 65 yaş aylığı aylığı
Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir, ne kadar sürede çıkar? 2021
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Mert Öcal'ın hayatı!
İbo Show Doğa Rutkay kimdir, nereli? Doğa Rutkay kaç yaşında, evli mi?
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı ne? Güliz Aybay oynadığı diziler
Seni Çok Bekledim dizisi Songül kimdir? Gerçek adı ne? Selen Domaç oynadığı diziler
Hanife Gürdal boşanıyor mu? Hanife Gürdal neden boşanıyor? Hanife'nin boşanma nedeni

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.