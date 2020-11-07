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Gönül Dağı dizisi Selami’si kim canlandırıyor? Eser Eyüpoğlu'nun biyografisi

Haber okurlarının merakını uyandıran Gönül Dağı dizisi Selami’si kim canlandırıyor? Eser Eyüpoğlu'nun biyografisi haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 07.11.2020 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

07 Kasım 2020 Cumartesi 19:36
Gönül Dağı dizisi Selami’si kim canlandırıyor? Eser Eyüpoğlu'nun biyografisi
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Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini canlandıracak olan oyuncunun gerçek ismi Eser Eyüboğlu’  dur. 1984 senesinde Mayısıs ayının 17’ sinde dünyaya İstanbul’ da açmıştır. 75 kilogram ve 1, 74 uzunluğundadır ve kendisi bir boğa erkeğidir. Oyunculuk üzerine bütün eğitimlerini Bilkent Üniversitesinden almıştır. Eser Eyüpoğlu’ nun ilk kamera karşısı oyunculuk deneyimi ise Yeşilçam’ ın İğneleri adlı film ile gerçekleşmiştir.

Günümüzde Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini oynayacak olan oyuncu, Düşman Kardeşler(2012) adlı dizide rol almış ve 2014 senesinde 2 adet sinema filmi ile 2 adet dizide yer almıştır.


 

Sevilen dizi Doksanalar’ da yer almış olan Eser Eyüpoğlu aynı zaman diliminde Kalp Hırsızı adlı dizide de oyunculuk sergilemiştir ve Mandıra Filozofu adlı filmde Şükrü karakteri ile sinema perdelerine gelmiştir. Oflu Hocanın Şifresi sinema filminde ise Kadir karakterine hayat vermiştir.

 

 

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 19:36
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