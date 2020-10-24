İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu yaşı ve oynadığı diziler

17 Ekim 2020 tarihinde TRT1 ekranlarında ilk bölümünü yayınlayacak olan Gönül Dağı dizisi izleyiciler tarafından adeta bir merak konusu olmuştur. Bu haberimizde ise dizinin karakterlerinden biri olan Selami hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 05:13
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini canlandıracak olan oyuncunun gerçek ismi Eser Eyüboğlu’  dur. 1984 senesinde Mayısıs ayının 17’ sinde dünyaya İstanbul’ da açmıştır. 75 kilogram ve 1, 74 uzunluğundadır ve kendisi bir boğa erkeğidir. Oyunculuk üzerine bütün eğitimlerini Bilkent Üniversitesinden almıştır. Eser Eyüpoğlu’ nun ilk kamera karşısı oyunculuk deneyimi ise Yeşilçam’ ın İğneleri adlı film ile gerçekleşmiştir.

Günümüzde Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini oynayacak olan oyuncu, Düşman Kardeşler(2012) adlı dizide rol almış ve 2014 senesinde 2 adet sinema filmi ile 2 adet dizide yer almıştır.


 

Sevilen dizi Doksanalar’ da yer almış olan Eser Eyüpoğlu aynı zaman diliminde Kalp Hırsızı adlı dizide de oyunculuk sergilemiştir ve Mandıra Filozofu adlı filmde Şükrü karakteri ile sinema perdelerine gelmiştir. Oflu Hocanın Şifresi sinema filminde ise Kadir karakterine hayat vermiştir.

 

 

 



Son Güncelleme: 24.10.2020 05:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı DiziGönül Dağı Dizisi Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu yaşı ve oynadığı diziler
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazanların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar hakkında bilgiler
Gönül Dağı Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinde Belediye Başkanı kim? Celal' in gerçek adı ne? Ege Aydan
Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterine Feyza Işık hayat veriyor
Gönül Dağı Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Ecem Özkaya
Gönül Dağı dizisinden Dilek karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı ne? Gülsim Ali İlhan
Gönül Dağı Veysel kimdir? Semih Ertürk hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterini kim canlandırmaktadır? Gerçek ismi ne? Nazlı Pınar Kaya
MEB 2020 İl dışı öğretmen atama tayin başvuruları ve atamaları ne zaman yapılacak?
E-devlet öğrenci belgesi nasıl alınır? E-devlet sitesinden öğrenci belgesi çıkarma işlemleri
Uyuşturucu kullanan kişilerde belirtiler nelerdir? Uyuşturucu kullanan çocuklar nasıl anlaşılır
Çağla ile yeni bir gün Fox Tv ne zaman başlayacak?
YKS kolay mı zor muydu yorumları? Sınava girenlerden YKS sınav soruları yorumları
2020 yılında ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi için tarih belli mi, ne zaman olacak?
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Ekim 2020
TV8 Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak? Dizi tanıtım fragmanı yayınlandı!
Sicili bozuk olanlara anında kredi veren bankalar ve şartları
Ekim 2020 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar
Acil destek kredisine nasıl başvuru yapılır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.