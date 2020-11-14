İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi

14 Kasım 2020 Cumartesi gününün önemli manşetlerinden Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

14 Kasım 2020 Cumartesi 19:36
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini canlandıracak olan oyuncunun gerçek ismi Eser Eyüboğlu’  dur. 1984 senesinde Mayısıs ayının 17’ sinde dünyaya İstanbul’ da açmıştır. 75 kilogram ve 1, 74 uzunluğundadır ve kendisi bir boğa erkeğidir. Oyunculuk üzerine bütün eğitimlerini Bilkent Üniversitesinden almıştır. Eser Eyüpoğlu’ nun ilk kamera karşısı oyunculuk deneyimi ise Yeşilçam’ ın İğneleri adlı film ile gerçekleşmiştir.

Günümüzde Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini oynayacak olan oyuncu, Düşman Kardeşler(2012) adlı dizide rol almış ve 2014 senesinde 2 adet sinema filmi ile 2 adet dizide yer almıştır.


 

Sevilen dizi Doksanalar’ da yer almış olan Eser Eyüpoğlu aynı zaman diliminde Kalp Hırsızı adlı dizide de oyunculuk sergilemiştir ve Mandıra Filozofu adlı filmde Şükrü karakteri ile sinema perdelerine gelmiştir. Oflu Hocanın Şifresi sinema filminde ise Kadir karakterine hayat vermiştir.

 

 

 



Son Güncelleme: 14.11.2020 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı Dizisi OyuncularıGönül Dağı Dizisi Oyuncuları|Gönül Dağı Dizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık nerelidir?
Çocukluk Nene karakterini kim canlandırıyor? İpek Çiçek kimdir?
Zümrüdüanka dizisi Behram kimdir? Menderes Samancılar hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisi Döndü’yü kim canlandırıyor? Feyza Işık'ın biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı ne? Leyla Feray oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Emir (Burak Tozkoparan) kimdir?
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Gerçek adı nedir? Berk Atan nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Zümrüdüanka dizisi Cihan (İsmail Hacıoğlu) kimdir?
Sevgili Geçmiş dizisi izlendi mi? Dizi tutar mı?
Savaşçı dizisi Doğan kurtulacak mı, ölecek mi?
TOKİ Trabzon Maçka Kura Çekiliş Sonuçları Belli Oldu!
Koltuk altı kararması nasıl geçer? Koltuk altı kararmasına pratik çözüm
Devletten destek ödemesi açıklaması geldi Geliri olmayan vatandaşlarımıza 670 TL ödeme
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini kim canlandırıyor? Selin Şekerci biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Gönül Dağı dizisi Elif kimdir? Zümre Meğreli'nin hayatı!
Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisindeki Ağıtçı Hüseyin karakteri Kimdir? Erdal Cindoruk dizideki rolü ve hayatı
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
İlk defa ev alacaklara geri ödemesiz devlet desteği miktarı ve şartları nelerdir? 2020 Devlet konut desteği nasıl alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.