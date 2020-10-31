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Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 31 Ekim 2020 Cumartesi günü basına aktarılmaya devam ediyor. Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi güncel ayrıntılarını Ekim 31 Cumartesi günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

31 Ekim 2020 Cumartesi 19:36
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini canlandıracak olan oyuncunun gerçek ismi Eser Eyüboğlu’  dur. 1984 senesinde Mayısıs ayının 17’ sinde dünyaya İstanbul’ da açmıştır. 75 kilogram ve 1, 74 uzunluğundadır ve kendisi bir boğa erkeğidir. Oyunculuk üzerine bütün eğitimlerini Bilkent Üniversitesinden almıştır. Eser Eyüpoğlu’ nun ilk kamera karşısı oyunculuk deneyimi ise Yeşilçam’ ın İğneleri adlı film ile gerçekleşmiştir.

Günümüzde Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini oynayacak olan oyuncu, Düşman Kardeşler(2012) adlı dizide rol almış ve 2014 senesinde 2 adet sinema filmi ile 2 adet dizide yer almıştır.


 

Sevilen dizi Doksanalar’ da yer almış olan Eser Eyüpoğlu aynı zaman diliminde Kalp Hırsızı adlı dizide de oyunculuk sergilemiştir ve Mandıra Filozofu adlı filmde Şükrü karakteri ile sinema perdelerine gelmiştir. Oflu Hocanın Şifresi sinema filminde ise Kadir karakterine hayat vermiştir.

 

 

 



Son Güncelleme: 31.10.2020 19:36
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