İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu doğum tarihi

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu doğum tarihi hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 29 Mayıs günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? konusunda yeni bilgileri edinin.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:36
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu doğum tarihi
Takip Et:

Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini canlandıracak olan oyuncunun gerçek ismi Eser Eyüboğlu’  dur. 1984 senesinde Mayıs ayının 17’ sinde dünyaya İstanbul’ da açmıştır. 75 kilogram ve 1, 74 uzunluğundadır ve kendisi bir boğa erkeğidir. Oyunculuk üzerine bütün eğitimlerini Bilkent Üniversitesinden almıştır. Eser Eyüpoğlu’ nun ilk kamera karşısı oyunculuk deneyimi ise Yeşilçam’ ın İğneleri adlı film ile gerçekleşmiştir.

Günümüzde Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini oynayacak olan oyuncu, Düşman Kardeşler(2012) adlı dizide rol almış ve 2014 senesinde 2 adet sinema filmi ile 2 adet dizide yer almıştır.

 

Sevilen dizi Doksanalar’ da yer almış olan Eser Eyüpoğlu aynı zaman diliminde Kalp Hırsızı adlı dizide de oyunculuk sergilemiştir ve Mandıra Filozofu adlı filmde Şükrü karakteri ile sinema perdelerine gelmiştir. Oflu Hocanın Şifresi sinema filminde ise Kadir karakterine hayat vermiştir.

 

 

 


Son Güncelleme: 29.05.2021 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı Dizisi OyuncularıGönül Dağı Dizisi Oyuncuları|Gönül Dağı Dizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu doğum tarihi
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizi çekim seti hangi ilde?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gaye Turgut Evin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
29 Mayıs 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 29 Mayıs 2021 Cumartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık'ın yer aldığı diziler
Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan kimdir?
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Gönül Dağı dizisi Taner karakterini kim canlandırıyor? Berk Atan kimdir?
Gönül Dağı dizisi Cemile karakteri kimdir? Nazlı Pınar Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun karakterini kim canlandırıyor? Pınar Töre biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2021 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Mayıs 2021
Sedat Peker hangi otelde kalıyor? Sedat Peker kaldığı yeni otelin adı ne?
Akıncı dizisi Defne kimdir? Gerçek adı ne? Deren Talu oynadığı diziler
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması katılım şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Nuri Gökaşan nerelidir?
Kardeşlerim dizisindeki Meral karakteri kimdir? Seda Kırımlıoğlu nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Elif kimdir? Zümre Meğreli yer aldığı dizi ve film yapımları
10.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 10.000 TL'ye verilen faiz tutarı
Sen Çal Kapımı Efe Akman kimdir? Ali Ersan Duru yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.