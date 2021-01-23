İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu kimdir, nereli yaşı kaç?

Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu kimdir, nereli yaşı kaç? ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 23 Ocak 2021 Cumartesi tarihli yazımızda Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

23 Ocak 2021 Cumartesi 20:00
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

Gönül Dağı Dizisi Selami Karakterini Kim Canlandırıyor? Eser Eyüboğlu Kimdir?

Gönül Dağı dizisi izleyicileri dizideki Selami karakterini canlandıran ismin kim olduğunu merakla araştırıyor. Gönül Dağı dizisinde Selami rolünü oynayan isim Eser Eyüboğlu’dur.

TRT ekranlarının sevilen dizisi olan Gönül Dağı her Cumartesi saat 20.00’de izleyicileriyle buluşmaktadır. Gönül Dağı dizisinin son bölümünde Selami karakterinin Bahçe Duvarından Aştım şarkısını seslendirdiği anlar 1.5 milyon izleyiciye ulaştı. Herkes Gönül Dağı dizisinin Selami karakterinin kim olduğunu ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor.

Eser Eyüboğlu Kimdir?

Gönül Dağı dizisinin Selami karakterini Eser Eyüboğlu canlandırmaktadır.

Eser Eyüboğlu 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Şevkat Yerimdar dizisinde almış olduğu rolle meşhur olmuştur.  Eyüboğlu ilk olarak Benzemez Kimse Sana yarışmasına katılmıştır. Şuan da Gönül Dağı dizisinde Selami karakterini canlandırmaktadır. Daha öncelerde ise Doksanlar, Cingöz Recai, Oflu Hocanın Şifresi, Egenin Hamsisi, Kalp Hırsızı dizilerinde de rol alarak oyunculuk kariyerine devam etmiştir.

 


https://youtu.be/W-QF0StlEiM


Son Güncelleme: 23.01.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıDiziEser EyüboğluGönül Dağı Selami
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı dizisinde Trabzonspolu Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları dikkat çekti!
Akıncı dizisinde Trabzonspolu Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları dikkat çekti!
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?

Popüler Haberler

Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Mert Öcal kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Fikret kimdir? Ruhi Sarı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisinin İsmet'si Ali Toptaş'ın hayat hikayesi!
Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu İbrahim Komiser kimdir? Pamir Pekin hakkında bilgiler
Gönül Dağı izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Gönül Dağı dizisi reytingleri
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya'nın hayatı!
Zuhal Topal Mikser kimdir, kaç yaşında? Dış ses Aydoğan Temel hakkında bilgiler
Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? 2020 Ramazan bayramı tarihi
Alef dizisi konusu ne? Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisi Alef ne zaman başlıyor?
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 23 Ocak 2021 Cumartesi
Kanalların yayın akışları 6 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur kimdir? Simay Barlas doğum tarihi
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur karakteri kimdir? Simay Barlas'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları
Bir Annenin Günahı Zehra kimdir? Mina Derman biyografisi
Bir Annenin Günahı dizisi Suna kimdir? Gerçek adı ne? Özge Özberk oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.