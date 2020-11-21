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Gönül Dağı dizisi Selami karakterini kim canlandırıyor? Eser Eyüpoğlu kimdir?

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 21.11.2020 tarihli Gönül Dağı dizisi Selami karakterini kim canlandırıyor? Eser Eyüpoğlu kimdir? haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 21.11.2020 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi 19:36
Gönül Dağı dizisi Selami karakterini kim canlandırıyor? Eser Eyüpoğlu kimdir?
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Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini canlandıracak olan oyuncunun gerçek ismi Eser Eyüboğlu’  dur. 1984 senesinde Mayısıs ayının 17’ sinde dünyaya İstanbul’ da açmıştır. 75 kilogram ve 1, 74 uzunluğundadır ve kendisi bir boğa erkeğidir. Oyunculuk üzerine bütün eğitimlerini Bilkent Üniversitesinden almıştır. Eser Eyüpoğlu’ nun ilk kamera karşısı oyunculuk deneyimi ise Yeşilçam’ ın İğneleri adlı film ile gerçekleşmiştir.

Günümüzde Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini oynayacak olan oyuncu, Düşman Kardeşler(2012) adlı dizide rol almış ve 2014 senesinde 2 adet sinema filmi ile 2 adet dizide yer almıştır.


 

Sevilen dizi Doksanalar’ da yer almış olan Eser Eyüpoğlu aynı zaman diliminde Kalp Hırsızı adlı dizide de oyunculuk sergilemiştir ve Mandıra Filozofu adlı filmde Şükrü karakteri ile sinema perdelerine gelmiştir. Oflu Hocanın Şifresi sinema filminde ise Kadir karakterine hayat vermiştir.

 

 

 



Son Güncelleme: 21.11.2020 19:36
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