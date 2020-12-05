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Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüpoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler

Okurlarımızın merakla bekledikleri Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüpoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Cumartesi günü yayınlanan 05-12-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüpoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:36
Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüpoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
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Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini canlandıracak olan oyuncunun gerçek ismi Eser Eyüboğlu’  dur. 1984 senesinde Mayısıs ayının 17’ sinde dünyaya İstanbul’ da açmıştır. 75 kilogram ve 1, 74 uzunluğundadır ve kendisi bir boğa erkeğidir. Oyunculuk üzerine bütün eğitimlerini Bilkent Üniversitesinden almıştır. Eser Eyüpoğlu’ nun ilk kamera karşısı oyunculuk deneyimi ise Yeşilçam’ ın İğneleri adlı film ile gerçekleşmiştir.

Günümüzde Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini oynayacak olan oyuncu, Düşman Kardeşler(2012) adlı dizide rol almış ve 2014 senesinde 2 adet sinema filmi ile 2 adet dizide yer almıştır.

 

Sevilen dizi Doksanalar’ da yer almış olan Eser Eyüpoğlu aynı zaman diliminde Kalp Hırsızı adlı dizide de oyunculuk sergilemiştir ve Mandıra Filozofu adlı filmde Şükrü karakteri ile sinema perdelerine gelmiştir. Oflu Hocanın Şifresi sinema filminde ise Kadir karakterine hayat vermiştir.

 

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 19:36
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