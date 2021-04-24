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Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüpoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüpoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüpoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 24.04.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:36
Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüpoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini canlandıracak olan oyuncunun gerçek ismi Eser Eyüboğlu’  dur. 1984 senesinde Mayısıs ayının 17’ sinde dünyaya İstanbul’ da açmıştır. 75 kilogram ve 1, 74 uzunluğundadır ve kendisi bir boğa erkeğidir. Oyunculuk üzerine bütün eğitimlerini Bilkent Üniversitesinden almıştır. Eser Eyüpoğlu’ nun ilk kamera karşısı oyunculuk deneyimi ise Yeşilçam’ ın İğneleri adlı film ile gerçekleşmiştir.

Günümüzde Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini oynayacak olan oyuncu, Düşman Kardeşler(2012) adlı dizide rol almış ve 2014 senesinde 2 adet sinema filmi ile 2 adet dizide yer almıştır.

 

Sevilen dizi Doksanalar’ da yer almış olan Eser Eyüpoğlu aynı zaman diliminde Kalp Hırsızı adlı dizide de oyunculuk sergilemiştir ve Mandıra Filozofu adlı filmde Şükrü karakteri ile sinema perdelerine gelmiştir. Oflu Hocanın Şifresi sinema filminde ise Kadir karakterine hayat vermiştir.

 

 

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:36
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