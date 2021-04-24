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Gönül Dağı dizisi Ramazan’ı kim canlandırıyor? Cihat Süvarioğlu'nun biyografisi

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Gönül Dağı dizisi Ramazan’ı kim canlandırıyor? Cihat Süvarioğlu'nun biyografisi ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 24 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimizi inceleyerek Gönül Dağı dizisi Ramazan’ı kim canlandırıyor? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:21
Gönül Dağı dizisi Ramazan’ı kim canlandırıyor? Cihat Süvarioğlu'nun biyografisi
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Köprü Fim’in yapımcılığını üstlendiği dizide Ramazan karakteri herkes tarafından sevilen birisidir. Doğallığı ile kalpleri kazanan Ramazan hayallerinin peşinden gitmektedir. Hayallerinin ardından giderken bakalım kime âşık olacak.

Gönül Dağı Ramazan Gerçek Hayatta Kimdir?

Gönül Dağı dizisine Ramazan karakterine hayat veren oyuncumuzun gerçek adı Cihat Süvarioğlu’dur. Blacklist Cast Ajansının bünyesinde çalışmaktadır. Oyuncumuz en son Blu TV’de Yarım Kalan Aşklar dizisinde yer almıştır.

1990 doğumlu olan oyuncumuz Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kanal D de yayınlanmış olan Yüzleşme dizisinde de yer almıştı.

Cihat Süvarioğlu’nun Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Ramazan) – 2020
  • Yarım Kalan Aşklar (Mehmet) – 2020
  • Kronoloji (Faruk) – 2019
  • Yüzleşme – 2019
  • Bartu Ben – 2018
  • The Protector (Yasin) – 2018
  • Kelebekler – 2018
  • Ölene Kadar (Osman) – 2017
  • Görümce – 2016
  • Diğer Yarım (İsmet) – 2014



Son Güncelleme: 24.04.2021 19:21
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Trt 1DiziGönül Dağı
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