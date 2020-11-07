İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu yaşı ve oynadığı diziler

Basının ve okurların dikkatini çeken Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu yaşı ve oynadığı diziler başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 07.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

07 Kasım 2020 Cumartesi 19:21
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

Köprü Fim’in yapımcılığını üstlendiği dizide Ramazan karakteri herkes tarafından sevilen birisidir. Doğallığı ile kalpleri kazanan Ramazan hayallerinin peşinden gitmektedir. Hayallerinin ardından giderken bakalım kime âşık olacak.

Gönül Dağı Ramazan Gerçek Hayatta Kimdir?


Gönül Dağı dizisine Ramazan karakterine hayat veren oyuncumuzun gerçek adı Cihat Süvarioğlu’dur. Blacklist Cast Ajansının bünyesinde çalışmaktadır. Oyuncumuz en son Blu TV’de Yarım Kalan Aşklar dizisinde yer almıştır.

1990 doğumlu olan oyuncumuz Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kanal D de yayınlanmış olan Yüzleşme dizisinde de yer almıştı.

Cihat Süvarioğlu’nun Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Ramazan) – 2020
  • Yarım Kalan Aşklar (Mehmet) – 2020
  • Kronoloji (Faruk) – 2019
  • Yüzleşme – 2019
  • Bartu Ben – 2018
  • The Protector (Yasin) – 2018
  • Kelebekler – 2018
  • Ölene Kadar (Osman) – 2017
  • Görümce – 2016
  • Diğer Yarım (İsmet) – 2014


Son Güncelleme: 07.11.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziGönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!
Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!
Kırmızı Oda dizisinde yaprak dökümü! Ünlü oyuncudan hüzünlü veda
Kırmızı Oda dizisinde yaprak dökümü! Ünlü oyuncudan hüzünlü veda

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Asuman karakteri kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli, kaç yaşında?
İŞKUR'a başvuru yapan herkese 1300 TL ödeme! İŞKUR işsizlik maddi yardım ödemesi şartları ve başvuru işlemleriru yapın!
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan'ın hayatı!
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Gerçek adı nedir? Melis Sabah nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ne? Ekinsu Kansu oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Çatı Katı Aşk Şirin kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Selin Şekerci kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler yaşı ve oynadığı diziler
Bankalar konut kredisi yapılandırması yapılacak mı? Binlerce mağdur yapılandırma haberi bekliyor!
Borcu kapatılan kredi kartı ne zaman kullanıma açılır?
Kocaeli sahra hastanesi inşaatında son durum ne, ne zaman hizmete açılacak?
Gelinim Mutfakta 24 Haziran Ezgi neden yok? Neden ayrıldı? Geri dönecek mi?
Öğretmen Ziya kimdir? Gerçek adı nedir? Ruhi Sarı rol aldığı dizi ve yapımlar
Çalışmayanlara veya işsiz olanlara 60 ay vadeli 30 bin TL kredi
Vodafone 2 GB internet destek paketi nasıl alınır? Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya deatyları
Bankaların altın hesabı açma şartları nelerdir? Kasım 2020 Altın hesabı kar getirir mi?
Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün'ün yer aldığı diziler
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2020 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
Emekli ek ödemeleri artırılacak mı? Hangi emekliler ne kadar ek ödeme alacaklar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.