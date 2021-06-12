İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi ile ilgili en yeni detaylar 12 Haziran 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

12 Haziran 2021 Cumartesi 19:21
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Köprü Fim’in yapımcılığını üstlendiği dizide Ramazan karakteri herkes tarafından sevilen birisidir. Doğallığı ile kalpleri kazanan Ramazan hayallerinin peşinden gitmektedir. Hayallerinin ardından giderken bakalım kime âşık olacak.

Gönül Dağı Ramazan Gerçek Hayatta Kimdir?

Gönül Dağı dizisine Ramazan karakterine hayat veren oyuncumuzun gerçek adı Cihat Süvarioğlu’dur. Blacklist Cast Ajansının bünyesinde çalışmaktadır. Oyuncumuz en son Blu TV’de Yarım Kalan Aşklar dizisinde yer almıştır.

1990 doğumlu olan oyuncumuz Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kanal D de yayınlanmış olan Yüzleşme dizisinde de yer almıştı.

Cihat Süvarioğlu’nun Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Ramazan) – 2020
  • Yarım Kalan Aşklar (Mehmet) – 2020
  • Kronoloji (Faruk) – 2019
  • Yüzleşme – 2019
  • Bartu Ben – 2018
  • The Protector (Yasin) – 2018
  • Kelebekler – 2018
  • Ölene Kadar (Osman) – 2017
  • Görümce – 2016
  • Diğer Yarım (İsmet) – 2014

Son Güncelleme: 12.06.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziGönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu Leman Davran kimdir?
Oyuncu Leman Davran kimdir?
Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezel evli mi? Eylül Han Tezel'in hayatı ve biyografisi
Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezel evli mi? Eylül Han Tezel'in hayatı ve biyografisi
İnan Bana Lisa McVey Olayı film konusu ve oyuncuları
İnan Bana Lisa McVey Olayı film konusu ve oyuncuları
Kara Deliklerin Gizemi film konusu ve oyuncuları
Kara Deliklerin Gizemi film konusu ve oyuncuları
Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı hayatı ve biyografisi
Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı hayatı ve biyografisi
Aybüke Pusat kimdir, nerede doğmuştur? Aybüke Pusat evli mi? Aybüke Pusat kaç yaşında?
Aybüke Pusat kimdir, nerede doğmuştur? Aybüke Pusat evli mi? Aybüke Pusat kaç yaşında?

Popüler Haberler

Kefaret dizisi Arzu kimdir? Mine Kılıç rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kefaret dizisi Elif’i kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer'in biyografisi
Kefaret dizisi Zeki karakteri kimdir? Tolga Güleç'in hayatı ve yer aldığı diziler
Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret dizi çekim seti hangi ilde?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara dizisinde Leyla Ertem karakterine Pınar Ünsal hayat veriyor
Oyuncu Leman Davran kimdir?
İkea çalışma günleri ve saatleri 2021
Türk Telekom şikayeti nereye yapılır? Türk Telekom resmi intenet sitesi ile şikayet
Teşkilat dizisinin çekim yerleri neresi? Teşkilat çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Oyuncu Nalan Olcayalp kimdir?
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları
Amasra-1 kuyusu nerededir?
Fox Tv Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Fakirlik maaşını hangi kurum veriyor? 2021 ssk fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru şartları neler? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru için gerekli şartlar
Emanet dizisi izlendi mi? Emanet beğenildi mi, dizi devam eder mi?
13 Haziran 2021 Pazar ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Mesire ve piknik alanları kapalı mı, yasak mı? Mesire alanları açık mı?
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezel evli mi? Eylül Han Tezel'in hayatı ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.