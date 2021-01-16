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Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu kimdir, nereli yaşı kaç?

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu kimdir, nereli yaşı kaç? haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 16-01-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:21
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
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Köprü Fim’in yapımcılığını üstlendiği dizide Ramazan karakteri herkes tarafından sevilen birisidir. Doğallığı ile kalpleri kazanan Ramazan hayallerinin peşinden gitmektedir. Hayallerinin ardından giderken bakalım kime âşık olacak.

Gönül Dağı Ramazan Gerçek Hayatta Kimdir?

Gönül Dağı dizisine Ramazan karakterine hayat veren oyuncumuzun gerçek adı Cihat Süvarioğlu’dur. Blacklist Cast Ajansının bünyesinde çalışmaktadır. Oyuncumuz en son Blu TV’de Yarım Kalan Aşklar dizisinde yer almıştır.

1990 doğumlu olan oyuncumuz Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kanal D de yayınlanmış olan Yüzleşme dizisinde de yer almıştı.

Cihat Süvarioğlu’nun Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Ramazan) – 2020
  • Yarım Kalan Aşklar (Mehmet) – 2020
  • Kronoloji (Faruk) – 2019
  • Yüzleşme – 2019
  • Bartu Ben – 2018
  • The Protector (Yasin) – 2018
  • Kelebekler – 2018
  • Ölene Kadar (Osman) – 2017
  • Görümce – 2016
  • Diğer Yarım (İsmet) – 2014


Son Güncelleme: 16.01.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziGönül Dağı
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